Smart智富／年輕人愛買儲蓄險？



文／Smart智富雜誌 朱紀中

一句「活多久、就可以領多久」的銷售話術，加上銀行定存利率愈來愈低，讓愛存錢的台灣人愛上儲蓄險，產品從早期的養老險、還本型壽險到增額壽險，保單計價幣別更從新台幣賣到澳幣、美元等外幣保單。誇張的是，這種相對保守的理財商品，不僅中高年齡層者認同，連年輕人都愛！

根據政治大學「台灣高齡社會退休生態觀察指標」研究主持團隊最新調查顯示，有7成的受訪者表示透過購買儲蓄型或投資型保單做退休規畫，而且不分年齡層都最愛儲蓄險。相較之下，有投資風險、但退休金累積速度較快的投資型保單，則只有22.06%的人選擇。

根據同一份調查，有8成受訪者願意每月提撥一定比率的錢去存退休金，顯示台灣人已意識到「退休金必須自己準備」，而且這個想法連年輕人都認同。問題是用儲蓄險存退休金，使用時機應以將退休的「資產保全期」為佳，在距退休還有10年以上的「資產累積期」就買儲蓄險，不但讓存錢速度放慢，還可能因錯誤認知，以為「儲蓄險不會賠本」，陷入資金被保險「卡」住的風險。若擔心存退休金用錯工具，請仔細研讀政大的這份調查，並參考《Smart智富》月刊提出的各項解讀。

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