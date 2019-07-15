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吳宗憲父女也愛用！凱羿新品出貨挹注6月營收成長19.04%

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▲綜藝天王吳宗憲人氣不墜，成為廠商邀約代言的熱門人選。（圖／記者屠惠剛攝）

▲綜藝天王吳宗憲人氣不墜，成為廠商邀約代言的熱門人選。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林淑慧／台北報導

請來綜藝天王吳宗憲父女代言的鍋具業者凱羿，受惠明星代言及新品出貨效益，6月合併營收1.17億元，較上月成長19.04％；法人看好其跨及家居及生活用品領域，下半年將持續推出新品，可望挹注業績表現。

凱羿主要業務分為廚房用品、家居用品、美體養護、運動器材及電子電器五大類產品，並透過直效行銷進入歐美郵購、電視購物、網路購物及大型量販店等通路販售。

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▲凱羿受惠明星代言及新品出貨效益，6月合併營收1.17億元，較上月成長19.04％。圖為凱羿董事長蔡謀燦。（圖／凱羿提供）

▲凱羿受惠明星代言及新品出貨效益，6月合併營收1.17億元，較上月成長19.04％。圖為凱羿董事長蔡謀燦。（圖／凱羿提供）

凱羿近年積極透過參加國際性產品展覽來開拓新訂單與新客戶，目前已逐步獲得結果，如芝加哥IHHS國際家庭用品展，成功打入美國傳統家電電商客戶的供應鏈；日本GIFTEX展，成功打入日本生活用品通路商等。

凱羿主管表示，公司除了Copper Chef廚具系列外，家居用品與生活用品也是公司強項，今年上半年引進在日本創造銷售佳績的氣炸鍋來台，帶動台灣市場2019年6月累計營收較去年同期成長了2.7倍，表現不俗。

展望後市，凱羿表示，今年將持續推出許多新品，下半年將趁勝追擊推出大容量的氣炸鍋，及引進歐美銷售反應極佳的氣炸烤箱和無煙烤盤等，以延續電器產品熱度，以期帶動業績成長。

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關鍵字：吳宗憲,鍋具,凱羿,氣炸鍋

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