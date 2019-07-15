美國降息前搶一波　國營銀行美元高利最高2.5%

▲土銀總行。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

市場預測美國聯準會7月底調整利率，也預期銀行推出的美元優惠存款的利率會愈來愈不給「利」，由國家經營的銀行台銀、土銀仍有高利美元定存專案，台銀最高可達2.5%、土銀最高可達2.4%。

土銀今（15）日表示，為了積極配合政府推動中小企業及扶植中小企業的政策，即日起到9月16日前，只要符合中小企業資格的對象，外匯定期存款單筆達美元1萬元以上的新資金，即可享4個月及5個月期年利率2.35%及2.40%的高利美元定存。土銀表示，存戶若由他行「外幣匯入匯款」辦理本專案，一律免收手續費，請中小企業戶們千萬不能錯過。

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台銀則是選擇「臨櫃」美元優惠，專案期間則只到7月底止，台銀優惠定存分兩大類，其一是新增資金，單筆定存超過5,000美元，未達5萬美元者，辦理3個月到6個月的美元定期存款2.2%、超過6個月者到1年期定存利率為2.3%；單筆定存達5萬美元以上者，3到6個月利率為2.35%、辦理6個月到1年期者，利率達2.45%。

其次，如果是新台幣定存中途解約轉存美元者，單筆達5,000美元未達5萬美元者，3到6個月期年利率為2.3%、6個月到1年期者2.4%；單筆存款如果超過5萬美元以上，3到6個月期，利率為2.4%、6個月到1年期存款，年利率上看2.5%。

▼台灣銀行。（圖／資料照）