美國會議員提案禁止科技巨頭發行虛擬貨幣　違者每天罰100萬美元！

▲對於虛擬貨幣，一直存在很大的爭議。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

在即將舉行的Facebook Libra國會聽證會之前，美國國會眾議院金融服務委員會的民主黨議員們提出一項阻止大型科技公司發行虛擬貨幣的討論草案，並且，正在進行廣泛的討論。

該法案旨在防止大型科技公司成為美國聯準會（Fed）所定義的金融機構，也就是禁止這些公司建立、維護或運營一項可以被廣泛用作交換媒介、賬戶單位、價值儲存的數位資產。

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此外，根據這一提案，年收入至少250億美元、主要提供線上平臺服務的公司，皆符合大型科技公司的定義，而且，對違反此類規定的公司，每天將罰款100萬美元。

在今年7月10日，美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）表示，如果Facebook不能打消民眾對其虛擬貨幣Libra的顧慮，該項目就不能繼續進行。

此外，美國總統川普（Donald Trump）也批評了Libra和其它的虛擬貨幣，並要求企業如果想要「成為一家銀行」，就必須申請銀行執照，並接受美國政府和全球的監管。

不過，這個提案，或將引起眾議院中支持創新的共和黨議員反對，而且，在眾議院中很可能難以獲得足夠的支持。

即使在眾議院中獲得通過，該議案仍然必須獲得參議院的批准，而這也可能是一場艱苦的過程。