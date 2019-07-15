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Fed降息預期..美股再創新高　台指期翻黑力守10,800點關卡之上

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▲▼股票,股市,投資,證券交易,證交稅,經濟。（圖／記者李毓康攝）

▲股市示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

美國聯準會（Fed）釋出降息的強烈訊號，激勵美股4大指數全面收高，亞股漲跌互見，不過台指期今（15）日以平盤開出，指數隨後壓回盤下整理，一早小跌逾5點，力守10,800點關卡之上，截至8點47分在10,800點附近震盪。

美國聯準會主席鮑威爾在聽證會上，暗示即將降息，推升市場情緒高漲，美股4大指數全面收高，其中道瓊工業指數終場上漲243.95點，漲幅0.9%，收27,332.03點；標準普爾500指數也漲13.86點，漲幅0.46%，收報3,013.77點；那斯達克指數尾盤上揚48.1點，漲幅0.59%，以8,244.14點作收；費城半導體指數收高28點，漲幅1.9%，報1,504.28點。

請繼續往下閱讀...

反觀台灣金融市場表現，股期雙市上周五震盪收黑，台股以平高盤開出後，隨著股王大立光盤中翻黑，指數壓回盤下整理，終場下跌19.07點，以10,824.35點作收，成交量1209.45億元，三大法合計買超9.33億元，其中自營商買超8.75億元，投信買超5.26億元，外資及陸資賣超4.68億元。

台指期也貼近現貨走勢，指數一路向下震盪，終場小跌3點，收在10,810點，與現貨相較，逆價差14.35點，成交量6萬7,176口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少307口至16,838口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少1,834口至42,407口。

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