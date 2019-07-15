快樂檸檬上半年營收11.05億元創史上新高 雅茗董座吳伯超：「要做茶界星巴克！」

▲知名手搖茶品牌「快樂檸檬」母公司雅茗－KY董事長吳伯超表示，今年集團展店將邁向二千店大關，目標成為「茶界星巴克」。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

台灣珍奶在全球遍地開花，知名手搖茶品牌「快樂檸檬」受惠展店快速成長，推升母公司雅茗－KY上半年合併營收達11.05億元，創歷年同期新高，董座吳伯超也宣示今年集團展店將邁向二千店大關，目標成為「茶界星巴克」。

雅茗旗下「快樂檸檬」品牌今年第一季新開店數達63家，創歷年同期開店數新高，光是今年6月單月的新開店數直衝51家，大幅超越去年同期的21家，更創近5年半以來單月開店新高。

請繼續往下閱讀...

▲知名手搖茶品牌「快樂檸檬」母公司雅茗－KY今年6月及上半年合併營收分別達1.84億元及11.05億元，雙創歷年同期新高。（圖／雅茗提供）

「快樂檸檬」與阿里巴巴旗下天貓超市合作在北京清華大學開設「快樂檸檬」天貓校園店，至今營業額平均皆達一般門店的2倍以上，預計下半年北京至少將再開出6至7店，雅茗並計畫將與天貓超市在其他城市繼續深化合作，目前福州與廈門地區已開始籌備展店，新的校園店將於年底前開出。

雅茗-KY在海外市場亦頻傳捷報，在大東亞市場已在6月底於印尼雅加達黃金商圈開出新門店，代理商並以廣告看板占據長一公里的街區，顯示對「快樂檸檬」的展店信心，開幕期間更創下日均銷售千杯的好成績。另外「快樂檸檬」在中東的杜拜與美國西雅圖亦成功開出3店，並又插旗歌詩達郵輪「威尼斯號」。

雅茗-KY與日本京王集團合作成功揮軍日本，在東京新宿1號店至今仍大排長龍，為乘勝追擊，「快樂檸檬」已加快展店步伐在東京地鐵沿線3個黃金地段展開展店事宜，名古屋與神戶也已有新代理商加入，期為東北亞市場再添柴火，增加集團營運成長動能。