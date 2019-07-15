世界首富貝佐斯都來排隊買　「快樂檸檬」全球展店上看二千店

▲手搖茶「快樂檸檬」母公司雅茗－KY董事長吳伯超表示，今年集團展店將邁向二千店大關，目標成為「茶界星巴克」。（圖／記者湯興漢攝）

記者林淑慧／台北報導

世界首富貝佐斯也愛喝的手搖茶「快樂檸檬」，母公司雅茗－KY董事長吳伯超表示，今年集團展店將邁向二千店大關，目標成為「茶界星巴克」。

雅茗-KY董事長吳伯超以快樂檸檬西雅圖分店為例表示，該門店位在西雅圖Bellevue Squqre的門店，吸引到全球首富也是亞馬遜董事長貝佐斯與其子，在今年4月初一起來店排隊購買珍奶嘗鮮，顯見「快樂檸檬」品牌的國際知名度。

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受惠營運績效提升、費用控管得宜，今年第二季「快樂檸檬」新開店數達96家，更較去年同期的54家，大幅增長77.8%，上半年總計新開店數159家，較去年同期的94家，同比增長達69.1%，亦創歷年來同期新高，顯示集團營運優化有成，加盟開發部門戰力大幅提升，下半年全球展店可望超標。

第三季為傳統茶飲旺季，快樂檸檬今年除在中國市場展現強大的展店速度與效率，同時與「大白兔」、廈門的知名網吧，以及阿里巴巴旗下「天貓超市」的策略結盟與異業合作，挹注公司營運表現可期。

展望後市，雅茗-KY「快樂檸檬」今年除在中國市場展現強大的展店速度與效率，同時與「大白兔」、廈門的知名網吧，以及阿里巴巴旗下「天貓超市」的策略結盟與異業合作，更展現爆發性成長績效。

「快樂檸檬」今年全力衝刺日本、東協與中東市場亦大有斬獲，法人樂觀預估，雅茗-KY今年Q3業績可望延續上半年火熱，為全年整體營收大躍進奠基。

