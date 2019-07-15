雲端最有錢／搞懂兩條線一年大賺8成 上班族無腦操作法

新聞節目中心／綜合報導

Ｍ型上班族的理財困境有3大特色：凍薪族、高失業風險、經濟成長率低落，如果你不理會世界如何變化，執著地只從事著一份薪資普通的工作，經過不斷的通貨膨脹後，你將成為大前研一書中「蒸發的中產階級」的一員。為了擺脫上班族低薪與經濟成長低落的宿命；本來是小資女的林恩如經歷了在股市裡面有如神風特攻隊的自殺式操作法，終於悟出一個超級簡單的投資術，並且還是最適合上班族的投資術，據說他還因此創造了年賺８０％的紀錄．另外一位很會存的投資達人，經歷了浪裡來火裡去的投資歷練，８年前開始存股，如今除了工作收入外，每年還有7位數息收入帳。他們的存股心法值得大家借鏡。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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