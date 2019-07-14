支持台灣棒球！中職4大球隊聯名卡　回饋、折扣大比拚

▲兆豐統一獅聯名卡。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

中華職棒下半球季已經開打，球迷現場支持台灣棒球外，各個球星的表現也讓球迷引頸期盼。目前，中職的4大球隊都有與相關的銀行合作推出聯名卡，提供卡友刷卡回饋、首刷禮，還有購票打折的優惠，可以讓球迷可以支持球隊之外，還可以享受信用卡的好康。

4大中職球隊所推出的聯名卡，分別是統一獅與兆豐銀合作的「統一獅7-ELEVEN聯名卡」、中信兄弟則與中信銀合推的「中信兄弟聯名卡」、富邦悍將則是與北富銀推出「富邦悍將聯名卡」近期傳出將出售的Lamigo，則是與新光銀合作，推出「Lamigo悠遊信用卡」。

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各銀行主要給予的優惠包含消費的回饋、首刷禮回饋以及購票的折扣，鼓勵球迷親自到球場看球賽、支持球隊。

「兆豐統一獅7-ELEVEN聯名卡」，消費回饋上一般消費每25元回饋1點紅利點，統一獅贏球日還可以最高3倍回饋；購票折扣上平日內野全票五折；假日內野全票七折；平日星光票150元。「中信兄弟聯名卡」消費回饋上每10元可以購買1點超象點，超象點可以兌換網路商城的商品，而在特定通路消費等，最高是5倍的回饋；在購票折扣上，現場購票不論是平假日都打八折；網路購票則是平日內野六折、假日內野八折。

「富邦悍將聯名卡」則是每消費20元回饋1點紅利點數。而在購票上則僅限網路購票，平日內野全票五折、假日內野則是九折。「Lamigo悠遊信用卡」現金回饋0.3%無上限；但在指定通路消費最高可以達到2.1%，這部分則是每月最高回饋300元的刷卡金。

4大聯名卡在今年12月底申辦，首刷滿額者的首刷禮，多是球隊周邊商品。以統一獅聯名卡來說則有贈送猛獅登機箱或例行賽的票；中信兄弟聯名卡則是贈送球帽、球衣；Lamigo則也同樣贈送行李箱。值得注意的是，各家給予購票折扣都有限額，包含每場有總限制量為500張、1,000張或者是1,500張等，每卡也只能限購4張，所以球迷們有想看的球賽，也要提前購票，避免錯過時機。

▼4大職棒球隊信用聯名卡比較表。（製表／記者吳靜君、資料來源／各銀行，以各銀行網站公布為準）