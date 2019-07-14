他熱愛表演一心只想當演員　特別花8000元改名求好運

▲Alan苦無表演機會，算命看運途卻說卡到陰，不惜花8000元改名字，希望求得好工作。（示意圖／取自免費圖庫）

記者紀佳妘／台北報導

在行行出狀元的年代，不少人熱愛表演，甚至想要在舞台上發光發熱，而畢業於戲劇系的Alan也懷有相同夢想，不過卻苦無表演機會，算命看運途卻說卡到陰，不惜花8000元改名字，希望求得好工作，同時自學默劇、氣球幻術等，只為了一圓夢想。

從小熱愛表演的Alan，努力考上國立大學戲劇系，畢業後開始到劇團、商演徵選，不過卻遲遲沒有表演的機會，也曾為了一場面試，推掉一場上萬塊的表演邀約，卻被面試官以找到適合人選為由取消面試，讓他一口氣損失1.2萬元，讓他感到百般無奈。

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Alan苦無表演機會，曾經長達半年失業狀態，不過台北租屋開銷大，除了房租、水電費5000元外，還有三餐、交通等費用，每月生活開銷達1.5萬元，為了能有穩定收入，只好兼差直銷、送貨員、市場擺攤賣蓮藕。

在朋友介紹下，Alan認識一位「通靈老師」，只要提供姓名、出生年月日，即可感應前世今生，結果對方認為是卡到陰導致求職不順，需換名字化解，最後決定一口氣花8000元改名字，同時也上課學習風水、八字等課程，就是希望靠東方開運法，增加自身氣場，求得好工作。

不過，Alan認為，改名字並非是萬靈丹，因此積極精進才藝，他更學以致用，拜師學小丑默劇、太鼓打擊樂器及氣球幻術，開始接起商演、賺外快。