加油手腳要快！　中油宣布下周汽、柴油各漲0.4、0.5元

▲中油今日宣布，明日凌晨零時起調漲各式汽油價格每公升0.4元、柴油價格每公升0.5元。（圖／記者張一中攝）

財經中心／綜合報導

加油手腳要快！中油今（14）日宣布，明日凌晨零時起調漲各式汽油價格每公升0.4元、柴油價格每公升0.5元，調整後的參考售價分別為92無鉛汽油每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升25.6元。

受到美國原油庫存驟降、墨西哥灣區油田避風關閉以及美伊關係緊繃等因素影響，導致國際油價上揚。根據浮動油價調整機制，本周調價指標7D3B週均價為每桶64.84美元，較前週62.86美元上漲1.98美元，而新台幣兌美元匯率貶值0.050元，國內油價依公式計算漲幅為2.65%。

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不過，中油指出，92無鉛汽油及柴油本周因沒有超過亞鄰最低價，因此汽、柴油應各別調漲0.4元及0.5元，足額調整，調整後92無鉛汽油零售價格為每公升27.6元、95無鉛汽油每公升29.1元、98無鉛汽油每公升31.1元、超級柴油每公升25.5元，若車主加滿油箱50公升計算，得多花20元。

中油也提及，今（108）年累計截至6月底止，汽、柴油價格因春節凍漲、亞鄰最低價限制及平穩措施未能調足的吸收金額為17.94億元。調價後的各式油品參考零售價格調幅及調整金額如附表，實際零售價格以各營業點公告為準。