衝一波離島！「澎金馬」中秋連假機票　7/15上午9點統一開搶

▲澎湖、金門、馬祖中秋連假機票，7/15統一開放訂位。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

今年中秋有3天連假，交通部民航局宣布，澎湖、金門、馬祖三離島管制航線將提供1,354架次，計112,362個座位數，並自7月15日上午9時起統一開放訂位。



今年中秋假期自9月13日（周五）至9月15日（周日）有3天連假，民航局規劃自9月12日（周四）至9月16日（周一）為航空疏運期，共計5天，針對航空旅運需求較大的澎湖、金門及馬祖，各航空公司均已規劃加開班機及放大機型因應需求。

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▲中秋連假尖峰時段，離島航線機票會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制。（圖／記者季相儒攝）



在各航線運能提供方面，澎湖航線（不含澎湖—金門航線）共提供726架次、57,152個座位數；金門航線498架次、46,524個座位數；馬祖航線130架次、8,686個座位數；上述3離島航線共計提供1,354架次、112,362個座位數，後續視需求狀況適時增班。



民航局提醒，這次中秋連假，於尖峰時段9月12日至9月14日台灣出發往離島方向，以及9月14日至9月16日離島出發回台灣方向之機票，均會加註「限當日當班次」、「逾期作廢」之使用限制，讓有限之空運資源獲得更有效之利用。



若旅客因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。