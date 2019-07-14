投資人看過來！　美那斯達克100期貨、櫃買富櫃200指數期貨9月底掛牌上市

▲期交所規劃推出美國那斯達克100期貨及櫃買中心富櫃200指數期貨，預計9月底掛牌上市。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導



為持續提供期貨市場更多元化與國際化商品，期交所最新宣布，規劃推出美國那斯達克100期貨及櫃買中心富櫃200指數期貨，兩項商品相關規劃及增修訂規章業獲主管機關核准，預計9月底掛牌上市。

美國那斯達克100指數代表美國大型科技類股走勢，也是全球觀察科技類股脈動主要指標之一，成分股含括國人耳熟能詳的微軟、亞馬遜、蘋果、谷歌及臉書等科技公司，與台灣電子產業如台積電等電子大廠已形成相關產業鏈生態圈，兩市場具高度關聯性。

期交所表示，屆時掛牌的那斯達克100期貨為美國境外唯一獲授權掛牌商品，採新台幣計價，交易人可直接經由國內期貨交易帳戶交易，無需承擔匯率風險參與美國科技產業市場，提供國人直接交易美國科技類股管道。

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櫃買富櫃200指數則在3月27日正式發布，成分股為代表台灣中小型股票的櫃買市場市值及流動性最佳200檔上櫃股票，涵蓋櫃買市場市值7成，成交值9成，波動度較櫃買指數及上市加權指數高，且成分股較為集中，電子及生技產業市值權重約占86%，採部分集合並以流通市值加權計算指數，期交所推出富櫃200指數期貨，可望成為交易人觀察櫃買市場中小型股票漲跌趨勢之新指標。

期交所這次同時推出美國那斯達克100期貨及櫃買富櫃200指數期貨，除了提供交易人更多機會，也可作為那斯逹克或富櫃200權證、ETN及ETF等現貨發行業者及交易人避險／套利管道，為金融市場挹注新動能。