郭台銘支持工業AI發展　鴻海副董事長李傑：可讓台灣年輕人發大「才」

▲ 鴻海副董事長李傑《工業人工智慧》簽書會。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

鴻海副董事長李傑今日於台北三創生活館舉行《工業人工智慧》簽書會，李傑表示，國民黨總統初選參選人郭台銘也相當支持工業人工智慧的發展，而這技術不僅可以讓台灣發大財，也能發大「才」激發人才，而這也是台灣年輕人最需要的。

李傑表示，企業轉型需要領導人發揮領導能力，很開心許多企業領導人都願意用這本書。另外，他也提及鴻海前董事長郭台銘，他說郭台銘相當支持這本書，李傑分享，郭台銘曾說「一個企業像個雞蛋，別人從外面打破是生命的結束，從內部打破則是新生命的開始。」表示一個企業必須自己開始改變自己。

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提及郭台銘此次民調，郭台銘也曾說會以大數據分析，但結果似乎與預期當中有一些落差。李傑對此表示，因都在美國所以對此不太了解，但因民調數據偏向情緒化數據，有些人可能對社會狀態也不太了解，而數據分析則是必須理性、邏輯，所以不太能用數據分析衡量這些，但也表示說「只要信心，任何事情都會做得很好」。

李傑認為，台灣在未來20年需要一個重要的發展方向，把過去20年好的發展基礎再找回來、變得更好，從工業人工智慧導出未來20年新發展的發展方向，讓年輕人更有機會，不僅可以發大「財」，也是發大「才」，而這「才」指的就是人才的才，這正是台灣年輕人最需要的。