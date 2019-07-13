　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

郭台銘支持工業AI發展　鴻海副董事長李傑：可讓台灣年輕人發大「才」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 鴻海副董事長李傑,《工業人工智慧》簽書會。（圖／記者李瑞瑾攝）

▲ 鴻海副董事長李傑《工業人工智慧》簽書會。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

鴻海副董事長李傑今日於台北三創生活館舉行《工業人工智慧》簽書會，李傑表示，國民黨總統初選參選人郭台銘也相當支持工業人工智慧的發展，而這技術不僅可以讓台灣發大財，也能發大「才」激發人才，而這也是台灣年輕人最需要的。

李傑表示，企業轉型需要領導人發揮領導能力，很開心許多企業領導人都願意用這本書。另外，他也提及鴻海前董事長郭台銘，他說郭台銘相當支持這本書，李傑分享，郭台銘曾說「一個企業像個雞蛋，別人從外面打破是生命的結束，從內部打破則是新生命的開始。」表示一個企業必須自己開始改變自己。

請繼續往下閱讀...

提及郭台銘此次民調，郭台銘也曾說會以大數據分析，但結果似乎與預期當中有一些落差。李傑對此表示，因都在美國所以對此不太了解，但因民調數據偏向情緒化數據，有些人可能對社會狀態也不太了解，而數據分析則是必須理性、邏輯，所以不太能用數據分析衡量這些，但也表示說「只要信心，任何事情都會做得很好」。

李傑認為，台灣在未來20年需要一個重要的發展方向，把過去20年好的發展基礎再找回來、變得更好，從工業人工智慧導出未來20年新發展的發展方向，讓年輕人更有機會，不僅可以發大「財」，也是發大「才」，而這「才」指的就是人才的才，這正是台灣年輕人最需要的。

ET快訊
大雨狂噴！馬尾妹騎車「肉色雨衣」辣翻　網暴動猛搜！老司機揭密
1日教召未到！苗栗男辯「媽媽太忙忘了」慘遭送辦　判決結果出爐

關鍵字：鴻海,李傑,工業人工智慧,AI

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

郭台銘支持工業AI發展　鴻海副董事長李傑：可讓台灣年輕人發大「才」

鴻海副董事長李傑：工業人工智慧已成國家戰略　可助中小企業發揮更高價值

理財跟著有錢人走　專家教你偷師3招變成「小富人」

建群銷售密技大公開！首重互動與回饋培養高忠誠度粉絲

社群行銷勿亂槍打鳥！東森新聞雲副總編輯施典志：長期耕耘個人品牌信任

電子票券帶動新購物時代！墨攻總經理黃少風：讓大家都能賺大錢

兩岸社交電商夯！東森第二屆「社交電商高峰會」吸千人參與

電子股優等生火速填息　Fed唱「鴿」台股可望再迎除權息行情

兩大購物網資源挹注社交電商　東森3年內邁向百億電商

台灣面板業南柯一夢　謝金河：台4大慘業悲歌唱不完　

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

6柴犬拔河大賽「沒狗要動」　哨音一響...全體一起發呆！

互不相讓！馬尾姐妹吵架哭不停　爸1招「輪流遊戲」秒止淚網推爆

房東要他搬！罷韓煎餅店不能賣了 業者稱精神耗弱就醫...韓：愛與包容

陸客跳針：支持台灣早日回歸 他喊話「怕失去自由」網讚爆！

80kg高加索腿太長...游泳狂踩地 網笑慘：大人去兒童游泳池！

郭台銘支持工業AI發展　鴻海副董事長李傑：可讓台灣年輕人發大「才」

鴻海副董事長李傑：工業人工智慧已成國家戰略　可助中小企業發揮更高價值

理財跟著有錢人走　專家教你偷師3招變成「小富人」

建群銷售密技大公開！首重互動與回饋培養高忠誠度粉絲

社群行銷勿亂槍打鳥！東森新聞雲副總編輯施典志：長期耕耘個人品牌信任

電子票券帶動新購物時代！墨攻總經理黃少風：讓大家都能賺大錢

兩岸社交電商夯！東森第二屆「社交電商高峰會」吸千人參與

電子股優等生火速填息　Fed唱「鴿」台股可望再迎除權息行情

兩大購物網資源挹注社交電商　東森3年內邁向百億電商

台灣面板業南柯一夢　謝金河：台4大慘業悲歌唱不完　

不斷更新／黃恩賜接球失誤釀禍　8上富邦5：1統一

世大運／跆拳道對打　中華男女團雙進4強確定奪牌

日職明星賽抗癌鬥士第2轟　近本光司完全打擊史上第2人

爆秘戀小11歲夏宇童ing！　孫協志大方PO「同框合照」了

女大生那邊癢到爆：救我！醫一撥驚見「整片藍紋起司」…臭襪味狂飄

尼克正式提親！　Ashly爸爸沉默到最後…鬆口「只交代1句話」萬人哭爆

不斷更新／張志豪2分砲錦上添花　7局結束象10：2猿

台北電影獎／典禮前媽「簡訊內容」曝光！林鶴軒淚崩：再不支持我說不過去

台北電影獎／黃嘉千首奪女配角！哽咽謝謝老公夏克立：我最忠實的觀眾

中小企業不必恐慌　郭台銘：富人稅只徵前1000名大戶

財經熱門新聞

油價驚驚漲！專家預估下周油價出..

台灣面板業南柯一夢　謝金河：台..

即／大樂透一注獨得！獎落高雄終..

即／大樂透4億獎號出爐　今年最..

全台首座核電廠掰了！台電核一廠..

胡定華曾助張忠謀完成台積電提案

預期Fed降息　美股三大指數創..

王令麟：東森最有爆發力讓人賺大..

台積電季配上路　9/19除息

中連貨運本月底提前解雇約800..

商周財富網／靠保單儲蓄，李佳芬..

李耀銘活出積極人生　謝金河：我..

再吹熄燈號！王品旗下品牌酷必　..

理財跟著有錢人走　變成小富人

更多熱門

相關新聞

鴻海副董事長：工業AI成國家戰略　助企業發揮更高價值

鴻海副董事長李傑今日於台北三創生活館舉行《工業人工智慧》簽書會，李傑表示，日、韓都已將「工業人工智慧」作為國家的戰略層面，這也是台灣未來重要的方向。工業人工智慧更能讓中小企業更大的競爭動力，也能發揮更高的產品價值，讓國際看見台灣企業的實力。

觀望下周台積電法說會　台股收盤跌19點收10,824點

Facebook的AI科技大躍進　德州撲克賽中擊敗頂尖選手

道瓊指數創新高　台股開盤漲12點以10,855點開出

鴻海攜手夏普助攻t.Studio　全台首座4K+8K攝影棚開幕

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

TWICE MINA「最後一次表演」畫面曝光

韓國瑜多納黑米祭放鳥　族人怒

八點檔驚見男女肉搏！女星露「渾圓亮點」被看光

反對兇嫌跟女兒交往引殺機

逢甲大學宿舍變身高級飯店

宋慧喬離婚16天「臉部這點」轉變超大

信開腿招桃花　女信徒集體躺地等師父

祖孫客廳張嘴睡覺　網揭殘酷真相

芒果長黑點！他切掉照吃腹痛險死

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下戰書

Ella不想生沒戴套：畢竟我喜歡快樂

「H版李毓芬」破尺度洗泰國浴！

帶走當花童失蹤　9歲妹遺體尋獲…父淚崩

具惠善爆肥13公斤！「都是因為安宰賢」

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

更多

最夯影音

更多

三寶妻新手上路...狂踩油門　老公崩潰連喊6次：煞車R～

11深海鯊大快朵頤2.5m劍魚！　竟「螳螂捕蟬」反遭巨魚一口吞

「誰能駕馭沒有明天般的唱歌」　《聲林2》警察選手一開口..感動她

洗車觸電「水槍黏手」掙扎20秒 他全身僵硬撲電源驚險自救！

兒子後座解放...瓶子沒拿好　前座媽媽慘遭「拋物線淋頭」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面