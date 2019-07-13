鴻海副董事長李傑：工業人工智慧已成國家戰略　可助中小企業發揮更高價值

▲ 鴻海副董事長李傑《工業人工智慧》簽書會。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

鴻海副董事長李傑今日於台北三創生活館舉行《工業人工智慧》簽書會，李傑表示，日、韓都已將「工業人工智慧」作為國家的戰略層面，這也是台灣未來重要的方向。工業人工智慧更能讓中小企業更大的競爭動力，也能發揮更高的產品價值，讓國際看見台灣企業的實力。

李傑指出，「工業人工智慧」一詞最早是他提出來的，工業人工智慧是在工業大數據開發之後，工業界認為必須要以此增加品質、效率與未來的轉型。工業AI與一般AI不一樣的是，一般AI是一項認知科學，可以幫人類探索智能化的機會，而工業AI是一項系統工程，也就是做一件事情有一套標準工具與驗證體系，所做的結果必須是可以預測、可以重覆與可靠的，工業AI幫助企業在此三項條件下，達成最好的生產效果與創造更多顧客價值。

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「工業人工智慧」應用層面廣泛，包含半導體、汽車、電子、高鐵、風電等產業都能運用工業人工智慧，透過蒐集數據進行系統化應用解決問題，並且讓答案（指解決成果）相同，這就是「工業人工智慧」的核心。

此外，以電商為例，電商可以用工業人工智能連結設備，這是一般傳統電商做不到的。電商必須打通可見世界與不可見世界，目前的電商僅將可見世界的管理數據連在一起，何時訂貨、何時送到等，但對過程中的生產設備、產品質量或是運送過程則無追蹤紀錄。未來若可以結合技術，讓顧客在拿到了商品時，可以清楚看到送貨過程中溫度變化、有沒有摔過等資訊，就可以讓加深服務價值。

李傑認為，工業人工智慧是台灣未來重要的一個方向，並提及韓國政府在六月20已經宣布，要在2030年時達成「2000個人工智慧工廠」的目標，2022年要做3萬個產業展示的應用，日本也從傳統的工業4.0晉升到社會5.0，讓第五代社會智能化革命帶領未來智慧生活數位化的革命，「工業人工智慧」已經成為國家的戰略層面。

▲ 鴻海副董事長李傑（左），高聖機械執行長吳迎帆（右）。（圖／記者李瑞瑾攝）

另外，對於中小企業來說，李傑表示，工業人工智慧能帶給小企業更大的競爭動力，而過去小企業已經驗為主的工作產業，升級成以事實為主的價值創造，賣給客戶的是產品所產生的事實價值。李傑舉例，高聖機械與鴻海合作已有七、八年，鴻海也以工業人工智慧幫助高聖轉型，在2014年於芝加哥展示了他們工業4.0的能力，而2013年高聖在美國排名第10名，2015年時已經晉升為第一，李傑表示，工業人工智慧可以幫助企業轉型，並發揮更高的價值，讓國際看見台灣企業的實力。

高聖機械執行長吳迎帆表示，在轉型過程中也很艱辛，因為中小企業往往面臨資源有限、知識有限的問題。而在這幾年來的實踐過程中，吳迎帆表示，他們發現歐美重要客戶都在積極轉型，也以高聖從前累積的經驗，參與了工業人工智慧的轉型。利用理性的數據幫助釐清艱澀難懂的事情，找出客戶與自家企業的痛點、加速找到解決方法，幫助企業省材料、省時間，創造更多價值。