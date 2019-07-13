建群銷售密技大公開！首重互動與回饋培養高忠誠度粉絲

▲東森新聞雲記者及PetitV創意總監黃稜涵分享建群銷售密技。（圖／東森社交電商提供，下同）

財經中心／綜合報導

由東森天美仕主辦第2屆社交電商趨勢大會，今（7/13）在台中葳格國際會議中心盛大舉辦，本屆邀請多位重量級講者分享趨勢、自媒體行銷經驗以及未來展望，吸引1,500人報名參與，規模更甚以往，堪稱台灣社交電商高峰會。為了讓更多人全盤了解「社交電商」的概念及獲利方式，第2屆社交電商趨勢大會中，特別邀請東森新聞雲記者及PetitV創意總監黃稜涵分享建群銷售密技。

建群銷售其實就是建立一個群，然後在這個群裡面銷售，但跟一般電商銷售最大的不同是，可以達到封閉型、小而美的精準銷售。黃稜涵指出，像是媽媽團購群組就是很經典的建群銷售，不過建立一個有質量跟銷量，以及有溫度的群，並不是件很簡單的事；而建群銷售有四大步驟，分別是產品定位、構成選擇、管理立規、價值方向。

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而黃稜涵本身也有成立網拍並建群，她說，「我的建群銷售模式跟一般建群銷售模式比較不同，一般建群銷售模式是直接把人都拉進來，但是我希望我群裡面的人都是高忠誠度粉絲，所以如果直接把人拉進來，並不知道誰是高忠誠度，所以我決定做建群銷售前，先經營社交電商，並透過不同管道去找到我的客群，把他們導到IG上，再培養高忠誠度粉絲，最後再針對他們進行建群銷售。」

▲相較於首屆，第2屆社交電商趨勢大會參與人數更多，從500人一口氣增長到1500人。

黃稜涵說，選擇IG當社交電商平台，主要是因客群鎖定年輕人，而且能快速拉近與粉絲間的距離，「以貼文來說，圖要美已經是基本款，但一定要找到一個特色，能夠創造出別人對品牌的記憶點，因此在競爭激烈的衣服市場當中，我選擇在衣服名稱上來點變化，給這件衣服一點形容詞、一點人味，就能夠提升大家對於產品甚至是品牌的記憶點。」

另外，還可以設定一些好辨別、好搜尋的hashtag，以及使用限時動態等小撇步。黃稜涵指出，有時可以發一些有趣好笑的廢文，讓粉絲不會排斥看限時動態，再來可以跟上流行時事，以及運用IG內建功能，不論是投票、QA，都能夠快速跟粉絲互動，瞭解粉絲想法，甚至能用限時動態精選來幫消費者畫重點，以及用固定時間直播與TA對話。

黃稜涵說，社交電商是以人為本的銷售方式，所以日常的互動培養非常重要，最重要的關鍵就是要讓他們感覺到是受到重視，所以像每一則限時動態的留言盡可能要回覆，當長期與粉絲培養好的互動，久而久之就會換他們主動回饋。透過互動與回饋，就能夠慢慢累積粉絲對品牌的信任度、忠誠度，進而培養出高忠誠度粉絲。

「如果你沒有粉絲專頁很建議去辦一個，除了可以長期培養個人粉絲，將粉絲轉換成消費者，也讓商品有高的曝光率，最重要的是分享創業故事，提升粉絲好感度及支持度，產生互利共生形式。」黃稜涵表示，要從流量思維轉成粉絲思維，運用網紅的影響力借力使力，來創造品牌口碑，透過高歸屬感加上高轉換率等於很多訂單，「很多訂單等於很多money，很多money等於發大財了！」

▲第2屆社交電商趨勢大會邀請多位重量級講者分享趨勢，右起為東森天美仕副總顧武男、墨攻科技總經理黃少風、浪live創辦人許斌、東森天美仕總經理彭振東、購物天后斯容、東森集團董長王令麟、東森天美仕副董事長陳采婕、東森購物暨香港草莓網執行長楊俊元、浪live營運長陳光浩以及東森天美仕執行董事胡殿群等人。

東森集團於2018年4月正式跨足經營社交電商平台，舉旗下所有關係企業之力打造一個好玩、有趣、會賺錢的平台-網連通。社交電商「網連通」標榜0門檻，也不需要全心投入經營，透過顛覆性的裂變式銷售，讓每個人都能輕鬆將流量變現，賺取收入。目前已有超過十萬名會員加入，甚至在618大促銷當周更創下1650萬新高業績。