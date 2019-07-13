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理財跟著有錢人走　專家教你偷師3招變成「小富人」

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▲▼有錢,炫富。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

▲有錢人有些理財概念，值得小資族取經、學習。（圖／免費圖庫pxhere、pakutaso）

記者吳靜君／台北報導

每個人都想變成有錢人，有錢人如何致富？如何變有錢？是許多民眾心目中想要一窺的答案，專家教你「偷師」幾招，也讓自己在理財上也能夠穩穩賺，變成「小富人」。理財專家透露，其實有錢人相當重視資金上穩定、保本，平常奮鬥、努力賺來的金錢，可以鎖在在己的「財庫」內，也稱「財富安全」，是他們最為關注。

一，固定型收入商品　保障財富安全

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「固定收益型的商品」，像是投資等級或者評級很好的債券，能夠保本又能賺取利息，都是有錢人會選擇「固本」、「保本」的標的。評級良好的公司債基本上保本，只要沒有碰上金融海嘯或者公司倒閉的情況，本金幾乎是可以保得住，專家表示，假設有錢人賺得錢，投資100萬元的債券，年息有5%的話，一年的利息就有5萬元，可以作為流動性的資金或者再投資的資金來源。

台灣財富管理顧問公司董事執行長陳宥綸表示，有錢人會重視固定收益型的商品，有三項目的：一，作為儲蓄退休金之用；二，海外資產節稅之用，孳息低於670萬元以內，也不會被課稅；三，財富傳承，透過信託將所產生的利息移轉給子女或者是後代，且所累積的財富（本金）也不會被子女、孫子亂花、誤用。但是債券的投資門檻其實很高，海外債券更是不便宜，投資債券的門檻起碼百萬元或者數千萬元元，對小資族、一般家庭而言很難參與投資，因此可以考慮就是投資債券型的基金，來賺取配息的利益。

債券門檻高　小資可選擇債券型基金

陳宥綸提醒，債券型基金還是會波動，風險相對一般債券來得高，且如果要穩健獲利的話，高收益債基金的風險又跛評等級債券型基金高。但以「穩定」、「安全」考量的話，建議投資人投資評等在BBB+以上的債券型基金。此外，理，債券型基金基金公司都會收取手續費或管理費，也會抵銷債券的獲利與配息的利潤，所以民眾在投資債券型基金時，要注意費用的收取。

因為有錢人的資本（Base)比較大，投資較大比例在保本型的商品，就可以獲取高額的利息；但是一般人或者小資族若投資在保本型的商品，孳息就相當有限，建議小資族維持兩成～三成的資金布局債券型商品即可，多數到資金還是要投資較高風險的股票、股票型基金較高風險的標的，才能達到預設的投資理財目標、有機會「以小博大」。

投資理財,金錢,錢幣,金融（圖／免費圖庫pixabay）

▲在投資外幣上千萬別被「高利」所迷惑。（圖／免費圖庫pixabay）

二，投資外幣不只看「利」　鎖定主流貨幣

有錢人關心國際金融時事、具有國際觀，培養自己的投資邏輯與策略，投資布局也會講求分散風險、多元布局。理財專家透露，有錢人不會只專注在台幣計價的商品，而是會投資外幣商品賺取利潤或者避險。

但有錢人在外幣投資上，還是以主流貨幣像是美元居多，其他非美貨幣相對較少，即使市場上有高利的南非幣、澳幣定存也不為所惑。專家透露，原因這些貨幣波動高，有可能匯率波動就吃掉了利率上所賺的利潤，反而對投資不利，因此在外幣投資上，也可以給一般人、小資族作為參考，在投資外幣上千萬別被「高利」所迷惑，也要考慮相關貨幣的波動與穩性。

三，緊急預備金不可少　保持6個月以上應變

銀行表示，有錢人們會持有充足存款與流動性資產，維持資產的流動性，在市場不佳時才不會慌亂、能夠定心做出正確的判斷，以及機動的調整投資配置。陳宥綸指出，一般人也要要有緊急預備金的概念，來防備突如其來的風險，建議儲存6個月以上的生活費尤佳，這筆錢可以儲存在一年期定儲機動利率為主，平時不輕易動用，但一旦發生風險，高度的流動性才便於隨時動用。

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關鍵字：有錢人,獲利,投資理財,小資族,一般家庭,偷師,

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