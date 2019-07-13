社群行銷勿亂槍打鳥！東森新聞雲副總編輯施典志：長期耕耘個人品牌信任

▲東森新聞雲副總編輯施典志，在東森天美仕主辦的第2屆社交電商趨勢大會帶來精彩演講 。（圖／東森社交電商提供，下同）

財經中心／綜合報導

東森天美仕主辦第2屆社交電商趨勢大會盛大登場，本屆邀請多位重量級講者分享趨勢、自媒體行銷經驗以及未來展望，吸引1500人報名參與，規模更甚以往，堪稱台灣社交電商高峰會。而為了讓更多人全盤了解「社交電商」的概念及獲利方式，會中也特別邀請東森天美仕副總顧武男、東森購物暨香港草莓網執行長楊俊元、墨攻科技總經理黃少風、購物天后斯容、東森新聞雲資深副總編輯施典志等人帶來精彩主題演講。

其中，東森新聞雲資深副總編輯施典志以「2019年社群行銷及自媒體新趨勢」為主題，演講社群經營以及內容行銷的成功關鍵。他指出，在每一次網路的點範轉移下，使資料與人的關係更緊密，像每個人都有不同的生活圈、興趣、工作、想法，再來認識不同的人，而再往外推一層就擴展到人際圈，因此人際圈就是由各種因素組成，變成同學、同事，或是家人、朋友。

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而行銷上最有意義的東西就是興趣，因為興趣可以跟人之間的做聯結，尤其社團聊天群組越來越重要，但要如何能透過社群行銷產品，內容行銷是成功關鍵，並非花大錢做市場行銷，而是將實用資訊長期經營，並聚焦在自己最有興趣的領域，深入經營，且不要做自己不熟的東西。同時，選擇合適的溝通工具。

施典志指出，像是臉書粉絲團能快速更新訊息，而社團則可以凝聚共同興趣客群，至於部落格則能圖文並茂，另外IG能用照片說故事，考慮用戶使用行為，就能透過合適的溝通工具長期耕耘，藉此發展個人品牌並取得信任，切勿亂槍打鳥什麼都要，只要用心交陪，常常與主要用戶族群熱情互動，就有機會成交。

施典志表示，社群行銷基本上要選先選擇一個自己有興趣的東西，否則被別人詢問卻回答不出來時，這樣很難塑造一個專業的形象，除了賣東西外，更重要是要透過內容長期經營，不論是透過部落格還是LINE群組，或是臉書粉絲團跟群組等，長期經營用戶有興趣的議題，透過社群服務的力量把內容與訊息擴敵給更多人看到，把有共同興趣的人把凝聚起來，這樣社群行銷就能成功。

▲相較於首屆，第2屆社交電商趨勢大會參與人數更多，從500人一口氣增長到1500人。

東森集團於2018年4月正式跨足經營社交電商平台，舉旗下所有關係企業之力打造一個好玩、有趣、會賺錢的平台-網連通。社交電商「網連通」標榜0門檻，也不需要全心投入經營，透過顛覆性的裂變式銷售，讓每個人都能輕鬆將流量變現，賺取收入。目前已有超過十萬名會員加入，甚至在618大促銷當周更創下1650萬新高業績。