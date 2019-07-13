電子票券帶動新購物時代！墨攻總經理黃少風：讓大家都能賺大錢

▲票劵商墨攻網路科技將實體票券轉換成「魔券幣」，創造消費者與廠商雙贏。（圖／東森社交電商提供，下同）

財經中心／綜合報導

東森集團於7月13日在台中葳格國際會議中心舉行第二屆社交電商趨勢大會。有別於今年3月首屆社交電商趨勢大會將重點擺在回顧創立以來的歷程，第二屆社交電商趨勢大會加入更多對未來的展望，並且邀請更加重量級的講者分享趨勢及自媒體行銷經驗。而當天吸引超過1500人參與，都對加入東森社交電商有興趣，期望能找尋創造另一份優渥收入的機會。

會中，東森集團專營票券禮物卡墨攻總經理黃少風，也以「電子票券帶動新購物時代」為主題發表演講。成立約十年的墨攻網路科技是全台最大吃喝玩樂票券系統，旅展市占率超達9成，擁有獨家「即時信託出票系統」，系統年發行金額超過50億元，跟超過600家廠商合作，遍及遊樂園六福村、溫泉飯店泰安觀止，五星級飯店喜來登、君悅，以及連鎖餐飲饗食天堂等知名企業，票券流通1000萬張，2017年獲得東森國際跟精誠資訊兩大上市公司增資。

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而身為台灣排名第一的票券平台，墨攻日前也宣布以區塊鏈技術打造魔券幣來解決台灣每年百億過期票券痛點，並成立「券集商城」做為應用管道。以加盟商的社交連結驅動流量到東森電商平台及墨攻券集平台，打造B2B2C的新連鎖事業平台，實現紙劵電子化，電子序列區塊鏈化、點數貨幣化、解決線下核銷痛點，為台灣市場投下震撼的一彈。

黃少風表示，台灣每年旅遊展票券一年銷售金額達50億元，但消費者要跑到旅展購買，不過透過墨攻與東森天美仕合作的台灣票券館購買，不僅可以取得市場最低價，還能讓消費者不論吃東西還是住宿都能賺錢。另外，墨攻券集商城還能讓舊券過期券能換新優惠，若使用魔券幣或薪台幣刷卡為會員VIP4，還能取得市場最低價優惠票券，而且永不過期。

為解決百億過期票券的痛點，以區塊鍊技術打造的「魔券幣」落地應用。黃少風表示，「魔券幣」是墨攻跟Excel ACE LTD攜手合作打造，透過將上線的過期票券回收平台，消費者可以將過期票券換成點數，可以再組合兌換成其他消費優惠票券。應用管道包括券集商城線上票券交換平台、連鎖餐飲、跨境電商、遊戲、旅展等。

黃少風指出，運用區塊鏈技術的魔券幣具備三大功能：「過期票券重生」讓尚未使用以及優惠過期的票券活化以及資產化；「廠商業績提升」讓提供產品或服務的廠商，有機會透過魔券幣增加業績；「消費者優惠晉升」更讓消費者端透過擁有魔券幣交易，得到更優惠的服務體驗。而魔券幣的發行也為平台中的VIP級會員帶來更多優惠與回饋範圍。

黃少風說，以前消費者只是買券而已，但透過台灣票券館與券集商城購買體驗後，再把好康透過社交電商分享給親朋好友，像是券集商城於5月多時開站至今，已有一萬多名會員加入，舊券換購金額達300萬，其中有500人使用魔券幣成為會員，希望未來能成為票券界的Costco好市多，並讓超過十億未使用的票券資產化、流通化，而未來也會導入實體商品銷售，像是黃金奇異果等，期望在東森社交電商整合線上線下資源下，讓會員能得到更多不同商品，讓大家都能賺大錢。

▲相較於首屆，第2屆社交電商趨勢大會參與人數更多，從500人一口氣增長到1500人。

東森集團於2018年4月正式跨足經營社交電商平台，舉旗下所有關係企業之力打造一個好玩、有趣、會賺錢的平台-網連通。社交電商「網連通」標榜0門檻，也不需要全心投入經營，透過顛覆性的裂變式銷售，讓每個人都能輕鬆將流量變現，賺取收入。目前已有超過十萬名會員加入，甚至在618大促銷當周更創下1650萬新高業績。