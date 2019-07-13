大雨狂噴！馬尾妹騎車「肉色雨衣」辣翻　網暴動猛搜...老司機曝：墾丁日常

▲豆大雨珠灑落，馬尾妹身穿比基尼用「肉色雨衣」挑戰自然力量。（圖／翻攝爆廢公社二館／下同）

記者黃君瀚／綜合報導

台灣中南部上周受西南風影響，連10天灌入豪大雨，不少網友煩悶難當，急問氣象局「雨要停了沒？」不過在雨絲紛飛的國度中，也有人樂在其中，駕車享受著墾丁街道上美麗的風景。

黃姓男網友12日下午在「爆廢公社二館」貼文，分享2張妹子沐浴大雨中的清涼辣照，這樣的景致讓他忍不住發出讚嘆，一是見到正妹的欣喜，二是防淋濕的欽佩，「又下雨了，我最喜歡的天氣，這樣就不用怕衣服濕掉了！」

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照片中，只見有著健康小麥色肌膚的妹子綁著馬尾、身穿黑色比基尼、頭戴藍色安全帽，騎著機車上路卻碰上了滂沱大雨，只能利用「肉色雨衣」與自然力量對抗。黃男開著車見此奇景，情不自禁捕捉了下來，而從街邊招牌能看出此地位於屏東縣，台灣本島最南端恆春半島的墾丁。

照片貼上網，短短1天時間就吸引1.5萬人朝聖，網友大讚背影太美，「曬得黝黑膚色很棒」、「可惡......你沒拍到正面」、「討厭穿雨衣，只好吃穿比基尼出門了」、「直接穿丁字褲騎車也太猛」、「透心涼的照片，讚啦」、「我喜歡這種身材」！

不過，屏東在地人倒是相當淡定，「海人日常！我也常常一條海灘褲打天下阿」、「恆春不意外啊，我家外面......所以視力越來越好」、「墾丁附近夏天很常見」、「國境之南特產，懷念」、「墾丁日常，習慣就好」、「在恆春墾丁看到這畫面沒有啥稀奇的」？

▼不少屏東網友直言，在酷熱的國境之南比基尼相當常見。（圖／翻攝爆廢公社二館）