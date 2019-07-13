電子股優等生火速填息　Fed唱「鴿」台股可望再迎除權息行情

▲電子股火速填息優等生，圖點開放大。（資料來源：台新投顧）

記者周康玉／台北報導

進入除權息行情，電子股因搭上G20川習會釋出善意、華為禁令暫緩等利多，紛紛火速填息，權王台積電（2330）6天完成填息；砷化鎵龍頭穩懋（3105）與散熱大廠雙鴻（3324）更是首日就填息。下周由筆電一哥仁寶帶頭，MacBook電池供應廠新普、矽晶圓龍頭環球晶等接續除息，在聯準會釋出鴿派訊息下，可望接續迎填息大戲。

元大美元指數ETF研究團隊指出，聯準會以鴿派言論來消化市場對降息的預期心理。短期美元指數仍以高檔區間震盪看待，美元指數走勢暫時無強勢上漲的理由，但要大幅下跌也仍有歐元經濟疲弱的間接支撐力道，投資人不妨採取區間來回操作為主。

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安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年以來，台股受到美國聯準會降息政策、中美貿易進展、以及隨著產業需求展望三大面向影響。展望後市，廖哲宏表示，隨著本週法說會開跑，重要指標企業在法說中紛紛釋出優於市場預期的展望，將樂觀看待台股近期表現。

凱基投顧表示，近日電子族群伴演多方要角，美國企業財報周及美中重啟談判為盤勢後續可能變數。操作上，蘋果供應鏈、DRAM、電動車、5G等題材發酵族群，以及營收優於預期，多方資金流入量價增溫等個股，多方操作都可留意。

迎接除權行行情，台新投顧副總黃文清表示，由於羊毛出在羊身上，在尚未填息前，都不算賺到價差，還是要將基本面與長線趨勢、除息時點與前後差異作為選股依據，同時要顧及殖利率高低、股利所得稅率等因素，才能搭上除權息行情的列車。