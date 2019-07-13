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兩岸社交電商夯！東森第二屆「社交電商高峰會」吸千人參與

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▲▼ 第二屆社交電商趨勢大會郭俊昱 。（圖／東森社交電商提供）

▲東森電商高級研究專員郭俊昱在會中發表對兩岸社交電商情勢分析。（圖／東森社交電商提供，以下同）

財經中心／綜合報導

東森集團於7月13日在台中葳格國際會議中心舉行第二屆社交電商趨勢大會。有別於今年3月首屆社交電商趨勢大會將重點擺在回顧創立以來的歷程，第二屆社交電商趨勢大會加入更多對未來的展望，並且邀請更加重量級的講者分享趨勢及自媒體行銷經驗。而當天吸引超過1500人參與，都對加入東森社交電商有興趣，期望能找尋創造另一份優渥收入的機會。

東森集團於2018年4月正式跨足經營社交電商平台，舉旗下所有關係企業之力打造一個好玩、有趣、會賺錢的平台-網連通。社交電商「網連通」標榜0門檻，也不需要全心投入經營，透過顛覆性的裂變式銷售，讓每個人都能輕鬆將流量變現，賺取收入。目前已有超過十萬名會員加入，甚至在618大促銷當周更創下1650萬新高業績。

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新科技發展帶動電商產業興起，時下最夯的「社交電商」正高速成長，透過人與人之間的聯繫，在平台上藉由網紅、自媒體、素人等自製內容，吸引消費者購買產品，從大陸社交電商龍頭拼多多，到社交巨頭騰訊、揚言要超越星巴克的瑞幸咖啡，甚至到東森社交電商平台-網連通，都正用此新戰法提升獲利。

▲▼ 第二屆社交電商趨勢大會郭俊昱 。（圖／東森社交電商提供）

近年大陸的電子商務成長趨緩，幾個電商巨頭開始往社交電商發展，例如京東與美麗聯合集團合組新公司，要專注在微信社交生態中的電商平台。而擔任東森電商高級研究專員的郭俊昱，也在會中發表對兩岸社交電商情勢分析。他指出，傳統電商發展趨緩，不僅紅利將盡，獲客成本也攀升，而移動社交蓬勃發展，使流量價值凸顯，因此社交電商平台應運而生。

郭俊昱指出，由於社交媒體自帶傳播效應，可以促進零售商品購買信息、使用體驗等高效、自發地在強社交關係群中傳遞，對用戶來說信息由熟人提供，對於其真實性更為堅信，購買轉化率更高；而且社交媒體覆蓋人群更為全面，能夠較好的進行用戶群體補充。對於社交媒體的有效利用為電商的進一步發展帶來新的契機。目前社交電商成長已是傳統電商成長的兩倍。

而社交電商重構「人、貨、場」，通過社交網絡實現裂變式傳播，用戶既是購買者也是推廣者，且基於用戶個體的去中心化傳播網絡，為長尾商品提供廣闊發展空間，並透過社交網絡下從搜索式購物到發現式購物，快速促成購買，提高轉化率。郭俊昱說，社交電商的核心價值不僅是透過社交圈影響力，把產品及服務快速擴散，產生影響力，更實現引流、留存和變現。

東森集團董事長王令麟出席第2屆社交電商趨勢大會（圖／東森社交電商提供）

▲相較於首屆，第2屆社交電商趨勢大會參與人數更多，從500人一口氣增長到1500人。

「透過社交電商知道你喜歡買什麼，那就會知道你身邊的人都喜歡什麼，這次以前傳統電商會員無法達到的。」郭俊昱說，有別於傳統電商讓消費者缺乏信任感，社交電商透過通訊軟體、網路媒體、網紅、直播、短視頻，提供商品跟內容資訊，成為消費者可信任的信息源，而且品牌商也降低獲客成本，就連新進入者也能迅速建立品牌知名度。

郭俊昱表示，社交電商就是以社交網絡為支撐的去中心化購物網絡，而且購買轉化率比傳統電商的0.37%高許多達6～10%，而且還擁有四大優勢，包含社群基礎獲客成本低，用戶黏性高、需求驅動反向C2M、從業門檻低，迭代速度快、IT基礎設施先進等，因此社交化營銷方式將成為電商企業標配，分別為拼團、分銷、內容。

看準社交電商將成為新零售時代下一波趨勢，把人氣流量變成電商流量，透過社群分享就能帶來收入，東森投入發展網連通社交電商，並整合集團豐富資源，讓想創業的微商個人有賺錢的機會。而後續還會通過圖文、短視頻、直播等形式多樣的內容連接消費者，將內容轉化為購買力，實現商品與內容的協同，提升營銷效果。

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