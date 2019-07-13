兩大購物網資源挹注社交電商　東森3年內邁向百億電商

▲東森天美仕主辦第2屆社交電商趨勢大會，東森購物電子商務事業部營運長暨香港草莓網執行長楊俊元受邀出席，演講分享《台灣電子商務未來趨勢新視野》。（圖／東森社交電商提供）

記者洪菱鞠／台中報導

東森購物營收持續成長，今年1～5月網路業績較去年同期成長70%，東森購物電子商務事業部營運長暨香港草莓網執行長楊俊元認為，社交電商將是台灣電商發展的下一波潮流趨勢，在東森購物網與草莓網的資源分享下，未來3年內，相信能讓東森集團在電商零售市場邁向百億電商。

由東森天美仕主辦第2屆社交電商趨勢大會，13日在台中葳格國際會議中心盛大舉辦，本屆邀請多位重量級講者分享趨勢、自媒體行銷經驗以及未來展望，吸引1,500人報名參與。透過社群分享就能帶來收入的社交電商，新商業模式成為時下輕創業的熱門話題，但東森購物暨香港草莓網執行長楊俊元提到，過去社交電商無法完全符合用戶需求的原因之一，就是太過注重推特定商品。

請繼續往下閱讀...

楊俊元表示，東森創新社交電商，與過去最大不同就是整合集團內豐富的資源，尤其東森購物網站上擁有超過50萬品項，今年又增加很多自營品，包括與大廠合作開發衛生紙，注重品質且單價較低，入手沒有門檻；年營業高達40億以上的草莓網，則有3萬多美妝保養品項，有兩大購物網站提供龐大資源支援社交電商，讓用戶推播商品的選擇性更多元。

楊俊元說，日常生活中不論食衣住行，在東森上都能找到，並且讓用戶自由挑選想賣的商品，此外，社交電商另一大特點，就是即使出國旅遊照樣可以分享經營。而此次社交電商趨勢大會吸引超過千人共襄盛舉，若每個人再各自介紹給10個人，等於將有上萬個、甚至10萬個線下幫忙推網站上的商品，是其他電商做不到的，今年也計畫在社交電商持續成長下，營業能佔東森購物約10～15%。