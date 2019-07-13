雞蛋價格回升！　「物美價廉庶民產品」國產蛋回穩一台斤20.5元

▲國產雞蛋價格回穩，一台斤20.5元。（圖／unsplash、Pixabay）

記者崔至雲／台北報導

農委會今（13日）表示，近期國產雞蛋由於生產順利且產量充足，相較今年 2、3 月農曆春節期間，因產量減少及需求增加，雞蛋價格幾波上漲，目前雞蛋物美價廉，且具在地新鮮優勢，是國人消費首選，建議消費者優先選購國產蛋品。

農委會說明，農曆春節期間雞蛋因產地生產不順利，供應有短缺之情形，加上消費需求增加，雖經該會適時調度加工原料蛋供應大台北地區消費需求，惟產地蛋價仍一度上漲至36.5元/台斤。目前國內整體雞蛋生產已恢復正常，產量充足無虞，雞蛋產地價格已回穩至20.5元/台斤，堪稱是物美價廉的庶民產品。

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農委會說，雞蛋雖是國人日常生活之必需品，惟隨著季節變換，消費需求也呈現淡、旺季的差別，目前因氣候炎熱，且適逢暑假期間，學校團膳消費減少，整體雞蛋每日產量約11箱(每箱200顆)，略高於消費需求每日10萬8千箱，產地價格維持於20.5元/台斤的低檔，現在正是消費雞蛋的大好時機。

農委會強調，鑒於農曆七月之消費高峰將屆，銷售通路儲備雞蛋之需求逐漸增加，預計雞蛋產地價格將逐步回升，建議消費者趁早購買具在地新鮮、價格便宜又可溯源之國產雞蛋，並全力支持國產雞蛋產業。

