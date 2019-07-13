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台灣面板業南柯一夢　謝金河：台4大慘業悲歌唱不完　

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▲▼面板。（示意圖／達志影像／美聯社）

▲謝金河認為台灣面板產業的悲歌一直沒有唱完。（示意圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河今（13）日在臉書以「四大慘業的悲歌一直沒有唱完！」為題發文指出，台灣的四大慘業殺戮了廿年，業者一直等、一直苦熬，卻沒有能見到明天的太陽。他指出，同樣的情況現在降臨在南韓身上，「這場產業的悲歌一直沒有唱完。」

謝金河在臉書提到，這兩天有兩則新聞很令人感傷，其中之一為奇美集團認賠群創，一口氣殺出19.6萬張股票，處分的金額只有14.35億，但損失卻高達32.35億元，現在奇美手上還有群創30.93萬張，如果繼續賣完，帳上可能還要賠將近50億元，「對奇美集團創辦人許文龍來說，這真的是南柯一夢。」

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他指出，過去在面板業大好時，奇美和友達並稱是兩隻老虎，在05年前後，台灣的雙虎幾乎和南韓的三星以及LGD平起平坐，「在最好的時候，許文龍先生直呼面板產業是他一輩子見到的最好產業，他也說奇美是中國人之光」在扁政府時代，奇美為了在中國大陸的發展，許文龍也被迫作政治表態。

但謝金河分析提到，由於台灣面板產業在次世代投資不足，加上中國大陸的國家隊京東方等崛起，奇美漸不支，09年和群創光電合併，名字也改成群創，奇美退出經營權。這這十年來，郭台銘拿下奇美，群創也沒有變得更好，「這回奇美認賠殺出，看起來是走到希望的盡頭。」

另一則新聞則為太陽能電池的益通宣布裁員，將逐漸退出這個產業。謝金河指出，益通在經營壓力下，由葉國一頂下經營權，但是營運仍每況愈下，現在已有收攤的打算，「這家公司股票價從最高峰的1205元跌至2.45元，股東只有慘賠收場的哀傷。」

謝金河認為，台灣的四大慘業殺戮了廿年，業者一直等、一直苦熬，卻沒有能見到明天的太陽。他指出，現在這個殺戮降臨在南韓身上，三星及LGD的顯示器部門都面臨壓力，南韓的重工業也很難倖免，「這場產業的悲歌一直沒有唱完。」

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關鍵字：面板,奇美,群創,謝金河,太陽能,南韓

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