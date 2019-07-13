蘇富比首辦運動鞋拍賣　「月亮鞋」可望以500萬元成交

▲名為「月亮鞋」（Moon Shoe）的Nike跑鞋可望以16萬美元拍出。（圖／翻攝蘇富比官網）

財經中心／綜合報導

美國拍賣公司蘇富比（Sotheby's）近期舉辦首場運動鞋拍賣會，許多稀有的運動鞋都現身在拍賣會上，其中一雙名為「月亮鞋」（Moon Shoe）的Nike跑鞋，預估能以16萬美元（約新台幣496萬元）拍出。

綜合外電報導，這場拍賣會是由蘇富比和潮鞋品牌Stadium Goods合作舉辦，共會拍賣100雙稀有球鞋，蘇富比表示，「運動鞋時尚的文化已經爆發，成為一種全球現象，一種新的通用語言。」

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在這些拍賣品中，一雙名為「月亮鞋」（Moon Shoe）的Nike跑鞋可說是亮點之一，據蘇富比的說法，這雙鞋是這個價值數十億的運動品牌的重要歷史產物，這雙也是目前全球還存在的少數幾雙中的其中一雙，其特色為「華夫格鞋底」，類似於1969年登月時太空人在月球表面留下的圖案。這雙鞋的起標價格為8萬美元，預計落槌價介於11萬至16萬元。

Nike以《回到未來2》的自動綁帶運動鞋所設計的限量運動鞋也是本次拍賣會的亮點之一，本次拍賣會分別有2011年和2016年製造的兩雙，其中2011年當時Nike共推出1500雙，但2016年的改良款則只有89雙，蘇富比預測，2016年款的落槌價有望來到5至7萬美元，將能創下本場拍賣會第二高價。

本場拍賣會為網路拍賣會，預計將於23日結束，在結束之前，這100雙鞋將會在紐約的蘇富比拍賣行展示。

▼Nike以《回到未來2》的自動綁帶運動鞋所設計的限量運動鞋也是本次拍賣會的亮點之一。（圖／翻攝蘇富比官網）