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投資人照過來／Fed釋出降息訊號　美股看多

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▲▼投信發行的美股相關基金績效表現。（資料來源：CMONEY、2019/7/9）

記者周康玉／台北報導

受到聯準會主席釋放鴿派信號，美股周五（台灣時間12日）包括道瓊工業、S&P 500以及Nasdaq三大指數皆創下歷史新高。7月中旬迎接美國財報周，法人認為，由於過去2個月太樂觀，使得財報周前保守氣氛增強，當前美股瀰漫資金行情、基本面利空鈍化的氣氛。然而，在川普拚連任前提下，預料川普不會讓美股下修，多頭可期。

美股周五三大指數創高。道瓊指數漲243.95點，為27332.03點；NASDAQ指數漲48.101點，為8244.144點；S&P500漲13.86點，為3013.77點。費城半導體漲28點，為1504.28點。

根據群益投信統計資料顯示，道瓊工業指數今年來創新高1次，今年來漲幅15.14%，S&P 500、NASDAQ指數則是8次、6次創新高，今年來漲幅分別為19.4%、23.62%。美股的強勢連帶美股基金績效也跟著吃香，觀察投信發行的美股基金近一月平均漲幅5.79%，美股多頭強勢氣焰，市場法人也紛紛看好美股後市。

請繼續往下閱讀...

統一FANG+ETF（00757）經理人袁永騰表示，對於美中貿易戰未來走向，美中的基本狀態預期會持續打打停停，對川普來說，最重要的目標還是2020年大選能順利連任。

回顧川普這陣子的執政與民調支持度，當川普強硬表態隨時要對中國三千多億商品加徵關稅時，引發多家美國企業反對、民調支持率也下滑；美國前副總拜登，在6月民調大幅超越川普。在大阪「川習會」後，川普也順勢暫緩三千多億商品加徵關稅案，意圖挽救民調。

川普民調支持度與美股表現。（資料來源：Bloomberg）

▲▼民調支持與美股表現。（資料來源：Bloomberg）

中期而言，袁永騰表示，在大選考量下，預期川普將持續在貿易戰、中東局勢、非法移民政策及內部保守勢力上加重力度；但預料在執行手法上，也會視民調支持率升降，手法隨之放鬆或收緊。

群益美國新創亮點基金經理人徐煒庠指出，現階段S&P 500指數的本益比約17倍，仍低於長期均值+1個標準差，代表今年來美股漲勢並未過熱，與歷史經驗對照，只要Fed貨幣政策不要在短期間轉趨鷹派，同時經濟基本面維持溫和成長的步調，那麼評價面便仍有調升的機會，如此大盤長期趨勢依舊看好。

選股策略部分，徐煒庠建議，科技及消費類股增長性佳為持股重心，也可持有部分醫藥、金融、工業類股，使投資組合更為均衡。整體布局仍以中大型科技、消費、金融及工業股為核心。

美股周五三大指數盤中都創歷史新高。（圖／路透社）

▲▼美股,華爾街,股市,。（圖／路透社）

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關鍵字：聯準會,升息,Fed,美股基金

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