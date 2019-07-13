社交電商高峰會吸千人參與　王令麟：東森最有爆發力讓人賺大錢

▲東森集團董事長王令麟出席第2屆社交電商趨勢大會，他提到，東森將整合國內外資源，讓創新的社交電商平台發揮更大力量，大家一起賺大錢。（圖／東森社交電商提供，以下同）

記者洪菱鞠／台中報導

由東森天美仕主辦第2屆社交電商趨勢大會，今（7/13）在台中葳格國際會議中心盛大舉辦，本屆邀請多位重量級講者分享趨勢、自媒體行銷經驗以及未來展望，吸引1,500人報名參與，規模更甚以往，堪稱台灣社交電商高峰會。東森集團董事長王令麟也親臨現場，並在台上向用戶們信心喊話，「東森是最能創造新商模、有爆發力、影響力的集團，相信能讓參與的人獲利賺大錢。」

社交電商興起，輕資產新商業模式成為時下創業的熱門話題。為了讓更多人全盤了解「社交電商」的概念及獲利方式，第2屆社交電商趨勢大會中，特別邀請東森天美仕副總顧武男、東森購物暨香港草莓網執行長楊俊元、墨攻科技總經理黃少風、購物天后斯容、東森新聞雲資深副總編輯施典志等人帶來精彩主題演講，內容包括《台灣電子商務未來趨勢新視野》、《社交用戶體驗轉型新挑戰》、《電子票券帶動新購物時代》以及《2019年社群行銷及自媒體新趨勢》等。

請繼續往下閱讀...

▲第2屆社交電商趨勢大會邀請多位重量級講者分享趨勢，右起為東森天美仕副總顧武男、墨攻科技總經理黃少風、浪live創辦人許斌、東森天美仕總經理彭振東、購物天后斯容、東森集團董長王令麟、東森天美仕副董事長陳采婕、東森購物暨香港草莓網執行長楊俊元、浪live營運長陳光浩以及東森天美仕執行董事胡殿群等人。

▲王令麟人在大會上分享自身創業經歷。

其中最激勵社交電商用戶的，就是王令麟人生路上的傳奇經歷。創辦東森集團的王令麟，95年被富比士評鑑為台灣第9名富豪，身價美金9億8千萬元，除此之外，他曾做過3屆9年立委，也因力霸案入獄陷入司法訴訟，僅管如此也沒被打倒，甚至帶領東森再創事業新高峰，他說「自己出來創業靠的就是膽識、創新、分享而賺錢；真金不怕火煉，只要基礎在，就能回升。」

除了分享自身的創業之路，王令麟也提到，雖然面對外來電商如蝦皮在台競爭，但東森整體營收不斷成長，與去年同期相比，今年1～5月網路業績成長70%，電話行銷5月份也成長70%，另外，東森直銷營收成長3倍，從去年1億翻倍到3億元，明年將再翻3倍挑戰11億元；東森集團去年營收228億，今年將達300億元，2020年挑戰448億，2023年挑戰800億元。

看準社交電商將成為新零售時代下一波趨勢，把人氣流量變成電商流量，透過社群分享就能帶來收入，東森投入發展網連通社交電商，並整合集團豐富資源，讓想創業的微商個人有賺錢的機會。王令麟說，東森集團在台灣有東森購物、東森新聞雲、墨攻票券公司，在海外有香港草莓網及涵蓋全台灣、在大陸有研發及製造研發中心的東森自然美，注入所有資源，使社交平台能夠發揮更大的力量，目標成為台灣第一品牌的社交電商平台，「你們會因為加入東森社群平台賺大錢，東森因為有你們會更偉大。」

▲相較於首屆，第2屆社交電商趨勢大會參與人數更多，從500人一口氣增長到1500人。

對於時隔3個月再辦社交電商趨勢大會，顧武男表示，相較於首屆現場來了大概500人，這次參與人數一口氣翻了3倍，令人非常興奮，相信透過這場新商模趨勢分享，能夠讓所有網連通店主和實習店主充分了解東森集團資源，包括媒體、網路、自然美、草莓網及其他關係企業，如何支持東森社交電商發展，對於創新商業機會充滿信心。

顧武男也提到，東森社交電商平台只有一個目的，就是希望能利益眾人，讓參與事業的人能夠賺到更多收入，而截至目前，店主、實習店主從6萬人到突破10萬人，全年原定業績目標也在6月提早達成、甚至超過。而本屆大會參與人數來了1500人，但透過活動可望擴大影響力，可能超過1萬5千人甚至更多人關注社交電商。

此次電商大會上也同時頒發網連通年度銷售達人、社群達人...等獎項，並透過成功案例分享，讓更多年輕人可以掌握最新趨勢、透過東森集團龐大資源、運用最佳社群電商利器，創造屬於自己的事業前景。