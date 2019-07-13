李耀銘活出積極人生　謝金河：我心目中最美好的人生

▲廣隆光電董事長李耀銘。（圖／翻攝自Facebook／謝金河）

財經中心／綜合報導

財信傳媒董事長謝金河日前前往越南進行考察，在過程中他拜訪了許多台商，他也在自己的臉書上分享許多台商的創業、經營故事，日前他就分享了現年82歲的廣隆光電董事長李耀銘的積極人生。

謝金河在臉書上寫到，他在越南參訪廣隆光電時，董事長李耀銘親自帶領他穿梭在工廠的生產缐上，他形容，「李耀銘步伐輕快、精神抖擻，在他的身上完全看不出老態，這是我十分羨慕的積極人生。」

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謝金河提到，前些年國內知名周刊很努力推動50歳退休的觀點，但他認為這有很大的討論空間，因為他覺得，要是50歲就退休，又活到80、90歲，「每天遊山玩水，也很累。」他指出，50歲究竟要不要退休，究竟哪個比較好其實沒有標準答案，像是台塑集團創辦人王永慶就工作到生命最後一刻，就是完全不同的寫照。

謝金河認為，像李耀銘董事長這樣，能打高爾夫球，開心跟朋友爬山，公司又經營得好，每年EPS都在11元、12元以上，每年配息超過10元以上，事業又有兒子接棒當董事長，「現在管理工廠是他開心快樂的事。」

謝金河也向李耀銘詢問，為何在90年代台灣企業西進風潮中，廣隆光電選擇的是越南而不是中國大陸，李耀銘表示，「運氣好！廣隆光電生產鉛酸電池，如果當年設在中國大陸，說不定現在關廠了。」

謝金河表示，自古以來，每個人的人生態度都不相同，有人辭官歸故里，有的人連夜趕科場，但他認為，「這位老先生（李耀銘）一生充滿智慧，無憂無慮又無愁，這是我心目中最美好的人生。」