美股三大指數創歷史新高！　預期Fed降息「道瓊漲破2萬7000點」

▲美股三大指數創下歷史新高。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

聯準會 (Fed) 主席鮑爾（Jerome Powell）在本週的聽證會中，暗示未來即將降息，造成投資人期待提高，美股指數周五（12日）大幅上漲，其中三大指數創下歷史新高紀錄，道瓊指數更是於週四就首度收盤高於2萬7000點大關，本周漲幅1.5％。

綜合外電報導，鮑爾本周在國會表示，海外經濟活動轉弱及貿易緊張上升所帶來的亂流，壓低了美國經濟展望，並且暗示Fed即將降息。根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，市場預期降息機率為 100%；Fed 降息達 50 基點的機率為 20%。

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消息一出，美股應聲上漲，道瓊工業指數收高243.95 點或 0.90%，到27332.03點；那斯達克指數收高 48.10 點或 0.59%，到8244.14點；標準普爾500指數收高 13.86 點或 0.46%，到3013.77點；費城半導體指數收高 28.00 點或 1.90%，到1504.28點。

不過華爾街週五的交易量清淡，標準普爾500ETF 成交量僅 3000 萬股，創下今年以來最低數據。分析師表示，本周降息的預期持續，市場明顯處「不與Fed抵抗」的狀態，美股出現強勁上升趨勢，建議投資人應於下跌時買進，不要對抗趨勢。

另外，臉書 (FB-US) 先前不斷被爆出侵犯用戶隱私調查，引起軒然大波；消息人士指出，美國聯邦交易委員會 (FTC) 週五批准了，與臉書 50 億美元的和解協議。消息傳出後，臉書股價也上漲1.8％，創近一年新高。