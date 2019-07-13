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中美貿易戰衝擊　中大尺寸監視器面板價第3季跌勢難止

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▲▼北市警局勤務指揮中心有大型監看螢幕，讓宵小犯嫌無所遁形。（圖／記者邱中岳攝）

▲中大尺寸監視器面板價第3季跌勢難止。（圖／記者邱中岳攝）

記者姚惠茹／台北報導

受到中美貿易戰延燒影響，部份液晶監視器品牌廠商已提前備貨，根據TrendForce光電研究（WitsView）表示，2019年第3季中大尺寸液晶監視器面板價格跌勢難止。

TrendForce表示，同時拉高北美區域整機庫存水位，加上品牌手上原本面板及整機庫存水位在需求不佳的影響下已偏高，使得品牌廠商下修第3季面板採購量，導致第3季旺季備貨力道下滑。

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TrendForce資深研究經理王靖怡指出，2019年隨著面板產能持續開出，各面板廠寄望液晶監視器面板產品可以協助去化日益龐大的面板產能。

其中，23.8吋面板供應能力顯著增加，終端需求卻追趕不上產能增加的速度，讓23.8吋今年價格跌勢不止，並隨著第3季持續有新增產能釋出，跌價壓力不小，預計第3季每月仍有0.3-0.5美元的跌價空間。

27吋則是各面板廠及品牌廠商的重點尺寸，許多高階機種均採用此一尺寸，因此該尺寸全系列產品對於面板廠而言，讓利空間相對大，預計第3季27吋IPS面板每月尚有0.5-1美元的跌價空間。

反之，21.5吋以下的小尺寸TN面板價格已貼近現金成本，面板廠商降價意願不高，加上第3季開始為中國大陸商務市場訂單旺季，帶動21.5吋TN面板需求成長，因此第3季最有機會見到價格止跌。

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關鍵字：中美貿易戰,中大尺寸,監視器面板,TrendForce

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