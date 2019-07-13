7秒鐘決定第一印象！　新鮮人一擊必勝..面試妝髮讓好感度暴升

▲7秒鐘將決定你在別人眼中的第一印象，面試時穿搭成為提升主管好感度的關鍵。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

不少剛畢業的社會新鮮人在第一次找工作面試時，容易出現許多失誤，像是針對不同行業可得要選擇對的穿著，才能在面試時打造完美的印象，通常只需要7秒鐘的時間，面試官便可決定對你的第一印象，彩妝造型師Hanny祭出4大絕招，讓新鮮人一擊必勝，提升個人的好感度。

‧面試好感度髮型

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多數新鮮人煩惱如何弄頭髮，才能讓面試官留下好印象？Hanny老師指出，以女生來說，若是面試內勤人員，可綁一個清新的公主頭或是簡單的馬尾，顯示親和力；面試業務類的工作，則以俐落的髮型，塑造專業自信的形象。

至於男生方面，髮型以乾淨、整齊為重點，必要時，也可利用髮臘抓出固定不毛躁的造型。

▲掌握「儀容端正、正式服裝」的面試穿搭技巧，Hanny老師建議選擇中性色彩的服裝最為穩當。（圖／示意圖／達志影像）

‧打造完美服裝儀容

Hanny老師說，「儀容端正、著正式服裝」是一般上班族必須掌握的面試技巧，選擇中性色彩的服裝最為穩當。

針對不同的職務需求，女性可以透過小配件；例如：領巾、別針等創造個人形象；男性可透過領帶及襯衫加上皮鞋的搭配，展現符合工作需求的品味。

‧不能犯的NG穿搭

面試者切忌穿著T恤、球鞋、涼鞋，避免穿露腳趾的鞋子。求職者要清楚面試的工作屬性，才不會第一時間在服裝上就出現錯誤，進而能充分展現自己的特色，留下好的第一印象。