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駭客攻擊勒贖個資「一魚四吃」　台CEO做好防範數位攻擊年增4成

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▲▼駭客示意圖。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲駭客。（圖／取自免費圖庫pexels、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

近期，駭客以「綁架」個資，向企業「勒贖」比特幣的案件層出不窮，也有國內的企業曾經深受其害，根據KPMG安侯建業聯合會計師事務所公布的《2019年台灣CEO前瞻大調查》中顯示，有56%台灣CEO做好網路攻擊的防範，較去年成長四成。

根據調查顯示，有56%的台灣CEO認為面對資訊網路的攻擊，已經有完善的準備，但是仍低於全球的68%與亞太地區的63%，顯示台灣對網路攻擊還是有努力的空間。KPMG表示，台灣已經進入高度智慧製造的國家，在各項新興科技的應用上，已經延伸到每個人、每個生活所需中，像是金融服務、線上點餐、網路購物、醫療網絡、智慧家電等都是資訊安全的一環。

請繼續往下閱讀...

調查進一步顯示，台灣CEO有70%將保護個人資料視為CEO最重要的職責，相較於去年的56%，也有大幅的成長。

KPMG安侯建業數位科技安全服務團隊負責人謝昀澤表示，現在駭客攻擊、綁架或竊取個資並，已經是「一魚四吃」想得到最多利益：一吃是向被攻擊企業寄發勒贖信，要求企業支付比特幣贖回；二吃，向受害的消費者、個人威脅或者勒贖，賺取更多的利益；三吃，將所獲得的個人資料在非法網站或網路上販售，再賺一筆。四吃，在消息曝光之前，放空被害企業股票，再從資本市場上賺一筆。

謝昀澤表示，消費者在享受AI人工智慧、新興科技便利時，對於隱私保護、駭客攻擊的恐懼更是有增無減，而近年來企業CEO對於網路風險更是連年高度關注。在5G數位應用即將起飛的時代，網路世界的數位科技風險將會隨著聯網設備與應用的增加而巨幅提升，但是企業不僅應該看到風險，修補與防禦之外，也應該看到科技安全相關產品的商機。

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關鍵字：駭客,攻擊,綁架,勒贖,個資,一魚四吃,企業,CEO,調查

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