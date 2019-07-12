有線電視分組付費破壞生態鏈！鄭俊卿：有些業者可能不見



▼全台第一個4K電視頻道家族MOMOTV正式誕生，由左至右分別為MOMOTV董事長李四端、凱擘大寬頻董事長鄭俊卿、台灣大哥大董事長蔡明忠、台灣大哥大總經理林之晨、富邦媒體科技董事長林啟峰（圖／MOMOTV提供）



財經中心／綜合報導



NCC研議多年的「有線電視分組付費」新制，原訂明年開始實，但因配套措施還不完備，臨時宣布延後一年到2021年上路。 國內最大有線系統MSO的凱擘董事長鄭俊卿12日表示，分組付費對頻道商是一大挑戰，因為只要一分了組，廣告收入就會下降，甚至活不下去，讓原本的美意變成災難。



鄭俊卿表示，對於分組，NCC確實是很難做，究竟那些頻道該列入必載頻道讓人很頭痛，所以一定要做好配套。因為分組之後，頻道無法達到目前500萬戶的廣告效益最大值，營運直接面臨挑戰，「如果把廣告費用拿掉，電視台幾乎都垮了」。



他還認為，除了基本頻道之外，不要再分太多組，有線電視的生態系統，由上游製作內容、頻道商播出、系統台送到家，整條產業鏈20、30年一直都是這樣運作，如果破壞了產業鏈其中的一環，產業恐怕就因此不見了。



對於NCC強力推動的分組付費，業界人士也很擔心，如果要硬上，可能會有大災難！因為頻道的代理權年年有變動，像今年2019年的版權費，時間都過了半年，代理商連報價單都還沒開給有線系統，因為代理商自己所代理的頻道也有更動還沒喬好。

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