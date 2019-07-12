蔡明忠喊話NCC！希望對有線電視「大業者」有信心



▲MOMO TV家族2019年7月12日發表會，NCC委員郭文忠、NCC委員孫雅麗、NCC代主委陳耀祥、富邦集團大董蔡明忠、文化部長鄭麗君 （圖／記者陳世昌攝）



財經中心／綜合報導



台灣大哥大董事長蔡明忠12日說，加入有線電視產業多年，今年真正拿出決心投資內容產製，盼帶動風氣；他也自省有線電視「一灘死水」的局面，新業者加入卻走向惡性競爭，內容沈淪的問題也沒改善。

原WIN TV正式啟動品牌重塑為MOMOTV，成為全台第一個4K電視頻道家族，今天舉行成立記者會，蔡明忠為自家內容頻道MOMOTV站台。



蔡明忠在會後聯訪時表示， 在有線電視產業多年，今年才真正拿出決心和勇氣，希望對台灣內容產製多盡一份心力；至於將投資多少金額，內部人士透露，光是一台4K轉播車就要新台幣上億元，相關的投資將會很龐大。

現行規定黨政軍投資廣電媒體一股都不行，對於台灣整體廣電媒體產業的引進資金活水，造成或大或小阻礙。

蔡明忠也藉此感嘆，黨政軍管制不合時宜，遺憾修法進度很慢，目前「只聞樓梯響，不見人下來」，希望最近修法不要只是「狼來了」，讓業者失望。





▲台灣大哥大董事長蔡明忠（圖／MOMOTV提供）

蔡明忠也強調，內容產業是越競爭越好，缺乏競爭也造成有線電視被人詬病的現象，他也自我反省，為什麼有線電視是「一灘死水」；蔡明忠觀察，有線電視開放新業者加入，但卻走向惡性競爭，內容沈淪的問題也沒有改善，藉此呼籲主管機關，「有小業者存在當然是好，但是市場改變、向上提升要靠小業者是不可能的，希望大家對大業者多一份信心，真正為台灣內容產業帶來突破」。

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蔡明忠說．台灣的電視台很多，早年被人津津樂道是「便宜又大碗」，經過26年，一樣的遊戲規則，但內容一成不變，現在有新的媒體來競爭，也該是有線電視產業正視挑戰的時機了。

凱擘領軍投資4K，並看好5G在內容產製上帶來的改變；蔡明忠認為，5G應用還在摸索，但不走出第一步，永遠故步自封，期望帶動風氣，讓有志之士一起來投資內容產業；也盼電視產業生態之間能有內容上的合作。



新聞來源：中央社