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「DV TOKYO」華山快閃店開幕　翔宇旗下美容保養品搶進電商

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▲「DV TOKYO」華山快閃店開幕　翔宇旗下美容保養品搶進電商。（圖／翔宇提供）

▲藝人郭書瑤出席Déesse Vivant 笛絲薇夢TOKYO系列產品發表會活動。（圖／翔宇提供）

記者姚惠茹／台北報導

翔宇（6539）旗下全新美容保養品「DV TOKYO」華山快閃店今（12）日開幕，即日起到8月6日提供肌膚檢測、保養品夾夾樂等活動，並請到藝人郭書瑤代言，推出「DV TOKYO冰原活萃精質霜鑽石瓶」，正式宣告DV保養品從DV SPA美容會館走進DV官網、Momo購物網等電商平台。

翔宇總經理張麗綺表示「DV TOKYO」系列保養品歷經7年的時間，推出《Perfectin》珀菲因系列保養品，全程100％日本製造原裝進口，其中《TOKYO冰原活萃精質霜》專為亞洲女性肌膚設計，去年引進台灣就造成熱銷。

請繼續往下閱讀...

張麗綺指出，DV TOKYO系列保養品改變過去翔宇保養品在DV SPA美容會館垂直的銷售模式，成功複製DV保健食品所累積的銷售通路經營經驗，搶攻台灣美容保養市場的市場份額，累計上半年DV保養品的營收繳出較去年同期成長2倍的優異成績。

▲「DV TOKYO」華山快閃店開幕　翔宇旗下美容保養品搶進電商。（圖／翔宇提供）

▲「DV TOKYO」華山快閃店今日開幕。（圖／翔宇提供）

張麗綺進一步指出，旗下「DV TOKYO」在2011年成立專門幹細胞及幹細胞分泌物研發的實驗室，採用ISO014622萬級無塵室規模研發異體脂肪幹細胞修復組織功能，並在2012年成功實驗出具修復功能的幹細胞，研發出Perfectin珀菲因完美因子，為業界首度研發成功的肌膚復活成分，並獲得美國及台灣FDA核可進行臨床研究案。

翔宇生醫目前旗下擁有DV自有品牌多款美容保養品、保健食品及美容美體「Déesse Vivante笛絲薇夢」直營SPA門市11間，推升翔宇2019年上半年整體營收達10.19億元，年增6.31％。

展望2019年下半年，除了翔宇原有保健食品在電商平台持續銷售之外，未來針對女性肌膚開發的DV TOKYO蜂毒緊緻精質安瓶、蜂王乳潤效修護面膜等一系列保養品，也將在既有的通路銷售上轉往電商平台，為營運成長挹注強勁動能。

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關鍵字：翔宇,DV TOKYO,郭書瑤,張麗綺

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