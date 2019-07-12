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商業周刊／央行總裁楊金龍　為何預做升值示警？

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圖／商業周刊提供。

▲楊金龍去年剛接央行總裁，就碰到美中貿易戰，今年6月更出手買匯25億元，抑制新台幣升值。（圖／商業周刊／攝影駱裕隆）

文／馬自明

美林證券預估新台幣兌美元年底升至30.7元

「新台幣將面臨升值的壓力！」央行總裁楊金龍7月初，在一場演講中對市場提出「示警」。

在他說話前，不到2週內，新台幣就強勢升值1.6％，盤中最高觸及新台幣30.86元兌1美元。

請繼續往下閱讀...

歷來央行總裁，不輕易對匯率走向發言，一旦發言，提醒企業預做因應的意味濃厚。例如2018年3月，新台幣兌美元升破30元，楊金龍剛接任央行總裁，央行即出具報告指出，新台幣將出現波動，企業要做好準備。結果4月起，新台幣由升轉貶，年底兌美元貶至31元，年貶值幅度將近3％。

這次，則是預做升值示警。近期《境外資金匯回管理運用及課稅條例》（簡稱資金匯回條例）三讀通過，財政部估計1年最高有8千9百億元的資金回台，楊金龍就明確表示，如果資金短期大量進入台灣匯市，將使新台幣升值。

今年開始，外資屢屢「喊多」新台幣。年初，日本三菱日聯銀行全球市場調查部門首席分析師內田稔即指出，新台幣兌美元今年最高挑戰到29.1元。
美銀美林則在6月27日的研究報告顯示，到今年第四季，新台幣會升至30.7元，換言之，今年升值幅度可能達1.5％，幾乎把上半年的貶值幅度吃掉。

為什麼他們看升新台幣？這關係到匯市的3大「玩家」，也就是台灣央行、外資和台商，從他們各自的角度，導致新台幣走揚。

川普力促美降息
台央行落後降息，間接促升

一、 從央行角度，台灣央行向來落後降息，若美國、歐洲等各大央行降息、而台灣沒降的「空窗期」間，新台幣將有升值空間。

俄國、澳洲央行均在今年陸續降息，澳洲並降息達2次，歐洲央行9月也可能宣布降息。降息將導致貨幣趨貶，澳幣兌美元今年以來已貶值超過1％。

美國總統川普（Donald Trump）在6月29日參加20國高峰會、川習會後，再發推特抨擊中國、歐洲玩「匯率操縱遊戲」，暗示美國將出手壓低美元；接著又批評美國聯準會「搞不清楚在做什麼」，希望降息。

雖然貿易戰在川習會後，暫告緩解，但川普「喊低（talk down）」美元，聯準會選擇降息的機率，居高不下。芝加哥交易所（CME）最新預測，聯準會在7月降息一碼（0.25個百分點）的機率，高達94.1％。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）本週至國會作證，他的談話影響美國降息與否，將是新台幣升貶關鍵。

「當美國降息，台灣通常不會馬上跟進，在這段時間內，的確會造成新台幣有升值的壓力，」政大金融系教授朱浩民指出。以金融海嘯期間為例，聯準會開始降息，隔了半年後，台灣央行才跟進降息。

聯準會若開始降息，等於重啟「量化寬鬆」，美元利息變少，熱錢將從美國流出，湧進新興市場，如台灣，受熱錢簇擁，新台幣不升也難，估計將持續到台灣央行降息為止。

「（新台幣升值）誰弄的？美國人弄的，」前央行總裁彭淮南曾指出。美國實施第一輪量化寬鬆時，新台幣兌美元就上漲約1成。

外資搶進高息台股
轉賣為買，拚股匯雙賺

二、 從外資角度，台股現金股利殖利率有相對吸引力。

元大證券報告顯示，台股現金殖利率達4％以上，高過中國、泰國等大多數國家股市；今年以來，美國公債殖利率下滑，上週一度跌破2％低點，兩者的「利差」達近2.3個百分點。

因台股幾乎類似「債券」，殖利率高度穩定，從1998年來，只有3個月低於2.5％，其他月份幾乎都在3％至4％，當台股殖利率和美國公債利差縮小時，外資就有可能將資金轉來台股。

外資已化「盤算」為「行動」，準備股、匯雙頭賺。6月18日起至6月底，外資從賣超轉為買超，總買超台股高達472億元，連新台幣都在短時間內升值達1.4％。

台商資金返台
約4百億元將流進市場

三、從台商角度，他們也趁《資金匯回條例》通過、匯回稅率從20％降為8％時，將海外資金帶回台灣，成為推升新台幣的力量。

「資金回流是長期影響，推動新台幣（升值）比較長的支撐，」日本東岳證券台灣區服務代表、外匯專家李其展指出。

雖然條例規定，匯回的金額只有5％自由運用，25％做金融投資，但即使以財政部最保守的估計，1年回流金額新台幣1千3百億元計算，未來一年也將約有近4百億元流入入市場，這對成交量1天僅約新台幣3百多億元的台灣外匯市場，將會造成衝擊。

「（台灣）央行的手很難不伸手進去管理匯率，但又擔心遭美國盯上，」景文科技大學財金系副教授章定煊舉例，1986年台灣因對美國貿易順差，美國要求新台幣從40比1，升值到25比1，降低台灣出口競爭力。如今美國祭出貿易戰，打擊對象就是順差國，難保不會重演1986年的情景。

這是上任將滿500天的楊金龍兩難：出手使新台幣貶值，台灣是美國第13大的進口國，擔心美國採取貿易報復；放手讓新台幣升值，台灣約7成GDP來自出口，外銷商將叫苦連天。

不過，今年6月起，外資大舉匯入，新台幣跳升速度太快，央行只得出手干預，大手筆買進外匯，以利新台幣貶值，導致台灣外匯存底金額再創新高。
從央行、外資、台商因素，都為新台幣埋下升值伏筆。但彭淮南說過，匯率就是雙面刃，升值助了內需，卻害了外銷。

新台幣若持續升值，最大的受害者，無疑就是收美元的出口商、美元資產部位高的壽險業。前年新台幣兌美元大幅升值8％多，台灣整體壽險業匯損及避險成本，整體損失金額高達逾1千7百億元。

「壽險業有5、6成以上是美元資產，就算美元貶值，不可能說搬就搬，」大型壽險公司副總經理指出。除買進如選擇權等衍生性金融商品避險，降低匯損對財報影響外，另一個常用的簡單方法是：分散貨幣。

台廠忙買韓元避險
個人可乘機布局美元

「當新台幣兌美元升值，其他亞洲貨幣沒道理不升值，有時升得比新台幣更兇！」某家做出口的化學產品公司財務長指出，分散持有的亞洲貨幣，升值幅度超過新台幣，等於有匯兌利益可賺。

因此，壽險業或出口商都透露，若新台幣升值趨勢確立，最有效的辦法，竟是「買韓元避險」！

他們的理由是：韓國是台灣出口最大的競爭對手，台灣央行常把韓元視為比較對象，會把新台幣的升幅，控制在比韓元升幅更小的範圍內。因此，廠商可用韓元兌新台幣升值的匯兌收益，抵銷美元兌新台幣貶值的匯兌風險。

以2017年為例，新台幣兌美元升幅逾8％，但反觀韓元，升值幅度更高達近13％，遠超過新台幣。

對個人而言，若長期有美元需求，此時是用「強勢新台幣」買進「弱勢美元」的機會，或買進其他更強勢的亞洲貨幣，例如韓元，也是新台幣走升時不錯的選擇。

※本文刊登於《商業周刊》1652期，由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

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