不只5G需要業者合作　蔡明忠：電視台也需要有效整併

▲台灣大董事長蔡明忠。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

凱擘旗下4K電視頻道家族MOMOTV今（12）日誕生，且由台灣大董事長蔡明忠親自站台；會後，蔡明忠提到，除了5G時代電信業者須得用「三共」的方式合作外，在電視台的部分也應該有所整併。

蔡明忠指出，所謂的「整併」是指內容上的合作，台灣作為電視台這麼多的國家，早年最為人津津樂道的，便是看電視「便宜又大碗」，每個月花個500元就可以收看超過100台的電視頻道；但台灣電視產業經過這麼多年，內容卻是一成不變。

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另外，電視業者也得開始正視新載具、新媒體所帶來的競爭；蔡明忠指出，雖然不知道影視內容與5G有所掛鉤是否真能闡釋出什麼樣的新結果，今天活動事實上是基於一個拋磚引玉的角色，提出來跟相關產業人是共襄盛舉。現在的媒體已經察覺到科技的發展變化，但另一方面也應該要善用科技，才不會在未來落伍。

蔡明忠也提到，像是中華電信願意拿出資源開始投資影視內容就是一個非常好的示範，因為內容產業必須越競爭越好，現在的有線電視就是沒有競爭，因此內容上才會為人所詬病。為什麼現在有線電視有如一灘死水，這是所有相關從業人員要深深自省的議題。

另外，蔡明忠也呼籲主管機關，有線電視業者需要有公平的頻道上下架機制，要讓願意投資的業者得到公平的待遇，一個產業要走得夠長久就是要公平；開放小業者加入看似對市場很好，但是在內容產製上卻沒有改善，凡而會惡化產業；市場要有所提升，還是要藉由大業者來努力，因此希望大家要對大業者有信心，並且多一點鼓勵。