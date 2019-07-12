一銀美國子行奇諾崗分行開業　下一個分行鎖定北加州

▲一銀美國子行奇諾崗分行開業。（圖／一銀提供）

記者吳靜君／台北報導

第一銀行美國子行美國第一銀行奇諾崗分行終於開業，目前一銀的美國子行在美國已經有7家分行，未來預計還會在北加州增開一家分行，預計將成為美國一銀第8家分行。

美國一銀奇諾崗分行近日開業，各界代表包括駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長朱文祥大使及奇諾崗市副市長Art Bennett、當地台灣商會及重要客戶等共襄盛舉。並由第一銀行董事長廖燦昌親自主持茶會。

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第一銀行100%投資的子銀行「美國第一銀行」成立於1997年，目前於南、北加州地區共設立有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、佛利蒙及奇諾崗等7家分行，營運規模、經營績效逐年成長，2018年底資產規模達6億美元。近年來持續加強在地化永續經營，深耕當地市場，各項業務推展成效卓越，除於2015年開辦中小企業保證貸款業務、2016年8月開辦房貸業務外，為進一步協助中小企業發展，於2017年增加提供州政府保證中小企業貸款業務。

一銀海外布局積極 美、歐、東南亞都有擴張計畫

廖燦昌表示，第一銀行會繼續在歐、美及東南亞市場規劃全球布局，擴增海外據點及規模，創造海外發展的利基，朝向國際區域金融機構的目標邁進。

第一銀行指出，未來的經營策略方向，將秉持以「風控為本」的核心價值，持續整合集團通路，拓展業務版圖，逐步擴充海外市場。歐美地區拓展據點方面，德國法蘭克福分行、美國休士頓分行可望在今年開業，目前已有7家分行的美國子行亦將持續擴增規模，計劃在北加州再增設1家分行。

在東南亞新南向布局方面，今年除了將申設印尼雅加達辦事處外，柬埔寨預計再開2家支行，期望串聯海內外經營據點，提供加值型跨境金融服務，為全球客戶提供堅實後盾。

第一銀行今（2019）年首季海外分行及國際金融業務分行（OBU）稅前獲利占全行之比重為48.32％，期盼在積極穩健的國際發展策略下，全年達到占比5成的目標。