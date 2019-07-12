台灣區塊鏈大聯盟成立　合約「上鏈」全球見證





▲台灣區塊鏈大聯盟成立大會。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

由國發會主導的台灣區塊鏈大聯盟今（12）日成立，不僅余婉如 許毓仁等立委站台，象徵在法規面會一起努力，成立的簽約合約還被上傳到區塊鏈平台做「上鏈」動作，不僅全球見證、更不能被竄改；國發會主委陳美伶擔任第一屆召集人，因此被稱為「盟主」。

區塊鏈被世界經濟論壇（WEF）譽為是繼網際網路後第4波工業革命最具潛力的科技；Gartner也將區塊鏈列為2019年10大科技趨勢之一。陳美伶表示，區塊鏈的運用會是台灣產業升級轉型的關鍵力量。

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國發會從今年2月起召開2場座談、2場籌備會議，得到的結論是：區塊鏈是台灣的機會，但需要公私協力成立台灣區塊鏈大聯盟，台灣區塊鏈大聯盟就是扮演著整合產官學研的角色。

陳美伶表示，未來大聯盟未來在運作上，將推動強化生態圈發展工作、公私協力議題研析、協調部會資源及等實質作為。

在強化生態圈發展工作方面，大聯盟將推動策略性工作，如盤點國內區塊鏈生態圈發展情況、提出區塊鏈發展策略、參與國際組織合作，以強化台灣區塊鏈生態圈發展能量。

在公私協力方面，大聯盟組織分為「法規調適」、「應用推廣」、「產學合作」等3個分組，並視議題性質由相關部會一同參與討論；在協調部會提供資源方面，大聯盟就是一個溝通平台，會適時協調各部會提供區塊鏈發展資源，包括媒合區塊鏈業者之試驗應用場域，促進「區塊鏈+」（無限大）等產業合作與交流。

▼台灣區塊鏈大聯盟成立大會，合約上鏈，下同。（圖／記者周康玉攝）