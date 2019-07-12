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IDC預測Mac第二季出貨同比成長逾10％　Gartner則持相反意見

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▲▼Apple MacBook Pro 13 Touch Bar 開箱動眼看。(圖／記者洪聖壹攝)

▲Gartner和IDC兩家研究公司今年第二季電腦行業報告在對Mac電腦部分的描述出現分歧。(圖／《ETtoday新聞雲》資料照)

科技中心／綜合報導

研究公司Gartner和IDC皆於11日公布今年第二季電腦行業的相關報告，但兩家公司在對Mac電腦部分的描述出現分歧。

據外媒《9to5mac》報導，IDC報告稱，電腦行業在今年第二季出貨量為6490萬台，同比增長4.7％。雖然第二季供應緊張緩解的情況較IDC原先預測佳，且英特爾處理器的可用性在第二季有的很大改善，但貿易問題仍舊在第二季起了很大的作用。

請繼續往下閱讀...

在全球方面，IDC估計Mac第二季出貨量達到407萬台，同比增長9.6％，使蘋果以6％的市占率排奪下第五名。但另一家研究公司Gartner的數據卻與IDC不同，Gartner估計電腦製造商的出貨量為6300萬台，同比增長1.5％；而在蘋果公司方面，該公司估計Mac出貨量為370萬台，同比下降0.02％。

雖然Gartner預測Mac出貨量僅有370萬台，但該公司認為蘋果市佔率仍有約6％，擠下宏碁，成為全球第四大電腦製造商。但《9to5mac》指出，IDC和Gartner報告只是基於供應鏈庫存和其他因素去進行估算，再加上蘋果已不再公布Mac的銷售狀況，因此難以驗證兩家公司數據的準確性。

報導也提到，兩間研究公司的數據皆為「出貨量」並非實際銷售數字，因此很難將運送及關稅等實際狀況考慮進去。

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關鍵字：IDC,Gartner,蘋果,apple,Mac

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