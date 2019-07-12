三洋電：上半年營收衰退已追回　預估今年業績能與去年持平

▲ 三洋電法說會，由左至右依序為企劃部經理林陳勝、專案室副總紀安郎、財務部協理林張惠。（圖／記者李瑞瑾攝）

記者李瑞瑾／台北報導

三洋電今（12）日舉行法說會，針對今年6月與上半年合併營收下降表示，主要是受到冷氣銷售減緩影響，但截至昨（11）日已補足衰退，追上去年同期，預估下半年在貨物稅減免、天氣炎熱等因素下，能夠刺激冷氣銷售，預期今年全年度表現能與去年持平。

三洋電6月合併營收4.6億元，年減10.95％；上半年合併營收26.79億元，年減2.25％。2018年營業收入約為49.66億元、營業毛利9.75億元，毛利率19.65%，營業利潤則約2.49億元，稅後EPS則為0.78元。

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三洋表示，集團營收有95.14%來自家電產品，其中，冷氣機銷售佔39%、冰箱／冷凍櫃佔22%、洗衣機佔21%、顯示器佔7%、其他則佔11%。

針對2019年1至6月各產品的銷售情況，冰箱／冷凍櫃與洗衣機表現優於去年同期，冰箱／冷凍櫃銷售額相較去年同期成長11.79%、洗衣機則成長16.02%；冷氣銷售額則因氣候變化以及受到貨物稅6月15日上路影響，消費者購買意願較緩，銷售收入相較去年同期下降12.74%。

針對冷氣銷售業績小幅衰退，三洋企劃部經理林陳勝表示，雖1至6月銷售額下降，但到昨天（7/11）日為止，已經與去年同期銷售打平，相信後續會因氣候、貨物稅減免與節能家電補助等因素，讓冷氣銷售情況好轉，並預期今年業績表現能與去（2018）年持平。

在資產運用部分，目前泰山工廠在辦理都市計畫工業地變更，待城鄉局會相關單位審議；三峽廠區則是配合泰山工廠辦理變更進度遷廠使用。而位於高雄岡山的南區倉庫分為兩區，其中A區目前已完工，並作為倉庫、辦公室使用，B區則是已取得某物流業者的承租意向書，預計年底動工。

針對未來展望，三洋電指出，未來將朝設計、技術、品質、創新等四大方向加強，除針對消費者使用產品給予的回饋，改進產品設計之外，產品也會符合新效能標準，並以完善的售後服務為目標。另外，會以國內首創的低溫、醫療冷凍/冷藏櫃外銷歐、美、日等國。