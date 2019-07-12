4K電視頻道家族MOMOTV誕生　以5G串連台灣與世界

▲台灣大董事長蔡明忠。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

4K電視頻道家族MOMOTV誕生；台灣大董事長蔡明忠今(12)日首度為旗下的內容頻道站台，包括NCC代理主委陳耀祥、文化部長鄭麗君、文策會董事長丁曉菁等產官學界重量級貴賓，及蔡康永、小野、陳子鴻等影視音代表人物，一同見證4K+5G影視娛樂的時代來臨。

蔡明忠表示，明年，全球電信業全面進入5G時代，傳統影視音產業又將面臨新一波更嚴峻的衝擊與挑戰，品牌重新定位的MOMOTV，將以4K超高畫質直播及5G的未來應用的科技基礎翻轉內容產業，並以「連結世界和你」為使命，肩負起連結「傳統與創新」、連結「好奇與探索」、連結「行動與心動」、連結「意見與共識」、連結「獨享視野與共用螢幕」，開啟「內容為王、科技為用、終端實踐」的電視產業新紀元。

請繼續往下閱讀...

據了解，MOMOTV是原先WIN TV重塑的品牌，成立全台第一個4K電視頻道家族，並由資深電視人李四端擔任董事長。

MOMOTV將結合金融科技的FinTech、電信產業的AIoT人工智慧物聯網和大數據分析能力、MOMO Shopping的零售與通路、以及有線電視大寬頻光纖傳輸服務等成熟數位匯流技術，以翻轉台灣電視和內容產業；未來將結合5G技術開啟「內容為王、科技為用、終端實踐」的電視產業新紀元。

值得注意的是，MOMOTV是全台首家採用4K轉播車轉播中華職棒、SBL超級聯賽的電視台；未來將可搭配虛實互動的視訊科技，展現未來科技的應用。

而在今日的活動當中，蔡明忠也再度呼籲主管機關，5G開放電信業者「共頻共網共建」後，電視產業生態也應該被重新檢視、有效「整併」，不只要做上下游的整合，更要橫向跨界拓展新型態的影視服務；另外，也應加速解除如黨政軍條款這種過時的法令，一起把餅做大，疏通影視音產業最重要的資金活水，是現在台灣影視音產業刻不容緩的議題。