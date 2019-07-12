全台首座核電廠掰了！台電核一廠今獲除役許可　16日邁入除役

▲台電公司今（12）日宣佈，核一廠已獲原能會核發除役許可，電廠25年除役工作正式啟動。（圖／台電提供）

記者林淑慧／台北報導

台電公司今（12）日宣佈，核一廠已獲原能會核發除役許可，2部機組歷經40年發電運轉，將隨2號機運轉執照15日屆滿後正式退役，成為全台首座邁入除役的核能電廠。

台電說明，核一廠為我國十大建設之一，也是首座核能電廠，協助國家因應1970年代石油危機造成的經濟衝擊，也進而帶動台灣經濟發展及工業全面升級，繼核一廠1號機40年運轉執照於去年12月5日到期，2號機也將於下周一（15日）到期，除役計畫在通過原能會、環保署審查後，今日正式獲發除役許可，也象徵電廠25年除役工作正式啟動。

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▲1970年總統蔣公偕行政院蔣經國副院長巡視核一廠工地，由台電時任楊家瑜董事長陪同，聆聽經濟部孫運璿部長簡報之建廠工程概況。（圖／台電提供）

台電表示，核一廠累積發電近3400億度，40年間每年平均提供超過200萬家戶年用電量，對於台灣民生經濟發展舉足輕重，進入除役階段後，預計8月起陸續拆除廠內鐵塔與氣渦輪發電機組，亦期盼地方政府協助用過核子燃料乾貯設施啟用，以利反應器爐心燃料移出，如期進行後續除役主要工作。

台電表示，為期25年的除役作業包含前8年除役過渡階段，將興建第2期室內乾貯設施及低放射性廢棄物貯存庫，並執行除污作業，接著12年為除役拆廠階段，將拆除反應爐及汽機組件等，下一步廠址最終狀態偵測階段則需3年，進行廠區環境輻射狀況最終偵測，最後花2年拆除剩餘建物，讓土地復原。

依據統計，核一廠運轉40年期間，最多共有近600名台電員工努力維持兩部機組穩定運轉，其中1號機累積發電達1,625億度，2號機則發出1,754億度，1986年2號機締造連續穩定運轉418天，打破當時世界紀錄，2005年1號機亦創下538天的同型機組最高紀錄；而核一廠兩部機組累積發電量達3,379億度，等同提供超過200萬個家庭用戶長達40年的用電量。