台商回流投資超過4400億元　經部：1700億元投資年底落實

▲台商回流一波波，經濟部次長林全能今（12）日表示，目前台商回流總計帶來超過4441億元投資。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

台商回流一波波，經濟部次長林全能今（12）日表示，目前已有89家廠商通過審查，包括紡織股王儒鴻等企業回台，總計帶來超過4441億元投資，其中有1700億元將在今年底落實投資，可望創造更多本國就業機會。

台灣產業科技推動協會今天舉行第16屆台灣金根獎頒獎典禮，邀請副總統陳建仁為得獎廠商頒獎，經濟部次長林全能也在會中就「台商回流政策與因應」議題，發表專題演講。

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林全能表示，融資、勞工及土地需求，是台商回台投資的關鍵議題，為讓廠商轉移生產基地有足夠資金，政府提供5000億優惠貸款，預核制則能讓台商同時進行本勞及外勞聘僱作業，也以專人專案方式提供土地協尋服務，申請遞件十天內核發核准函。

依據經濟部統計，投資台灣事務所累計至今已有89家廠商通過審查，總計帶來超過4,441億元投資，創造超過4萬個本國就業機會。

官員指出，全球機能服飾龍頭、紡織業股王儒鴻，規劃於苗栗溪洲廠投資新台幣10.2億元，新建數位印花廠生產高附加價值印花布料，該案昨天已獲經濟部通過，並可望擴大招募60位技術性人才。