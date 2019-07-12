觀望下周台積電法說會　台股今收盤下跌19點收10,824點

▲ 台股今日收盤下跌19點，以10,824點作收。（圖／路透社）

記者李瑞瑾／台北報導



台股今（12）日開盤上漲12點、以10,855點開出，而後在10,840點附近震盪，最低跌至10,823點、最高為10,867點。收盤下跌19點，以10,824點作收，跌幅0.18%，成交量1,205億元。



電子三雄中，股王大立光（3008）收盤下跌2.32%、收在4205元；鴻海（2317）收在77.6元，下跌0.77%；僅台積電（2330）收紅盤，以250.5元作收、上漲0.2%。

其他權值股部分，今台塑化（6505）、南亞（1303）以平盤作收；台塑（1301）漲1.46%、台化（1326）漲0.10%；中華電（2412）跌0.44%、國泰金（2882）跌0.83%、聯發科（2454）跌1.4%。



各大類股今日漲跌互見，其中半導體類股漲0.23%、金融類股跌0.09%，而今日觀光類股表現亮眼，其中美食-KY（2723）上漲6.94%、華園（2702）上漲4.52%。另一方面，水泥類股今跌逾1%，受到花蓮礦業權展限案遭撤銷影響的亞泥（1102）今日股價下跌2.23%。

華南投顧董事長儲祥生表示，目前中美貿易戰與華為問題尚未有實質進展，市場對下半年景氣還是有疑慮。下周主要關注重點會在台積電法說會，對台灣半導體、電子業、手機產業景氣的說明，將對台股盤勢有決定性影響。