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短期外資鉅額進出影響新台幣匯率　央行總裁楊金龍提2對策因應

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▲央行總裁楊金龍。（圖／記者劉姵呈攝）

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

短期外資進出匯市頻繁、鉅額且集中，已成為影響我國匯市動向的主要因素，央行總裁楊金龍今（12）日對此表示，為維持貨幣穩定性，將持續採行管理浮動匯率制度維持貨幣市場秩序，並已建置外匯統計分析資訊系統，掌握資金進出狀況。

新台幣匯率變動常受到國際美元強弱、市場預期心理及外匯買賣投機行為等非經濟基本面因素影響，楊金龍指出，在跨境資本交易中，短期外資進出國內匯市金額占整體銀行間外匯交易比重高；其進出匯市頻繁、鉅額且集中，已成為影響我國匯市動向的主要因素

請繼續往下閱讀...

從2017年初到本年6月底，投資台灣股市的外資共8千多戶，其資金進出金額占銀行間外匯交易比重高達57.75%。其中資金頻繁進出的前20戶，其進出金額占全體外資資金進出總額的45%。2005年以來，外資淨匯入與新台幣對美元升值的相關係數為0.57，使得新台幣匯率容易產生過度波動的現象，偏離經濟基本面且不利國內經濟與金融穩定。

楊金龍表示，為了因應金融自由化以及國際資金快速且頻繁的移動，央行將繼續採行管理浮動匯率制度，適時運用資本移動管理工具及總體審慎政策，維護市場秩序。例如：本年5月因資金集中鉅額流出，6月則因資金集中鉅額匯入，都導致外匯市場波動較大，央行為了維持市場秩序，基於職責進場調節，以減緩匯率過度波動。

此外，為了掌握資金移動趨勢，央行已建置外匯統計分析資訊系統，研析我國外匯市場運作及收支變動，以掌握短、中、長期資金進出狀況。

另一方面，為因應新金融科技的發展，央行成立「數位金融研究小組」，下設「央行數位貨幣（CBDC）研究計畫專案小組」與「金融科技工作小組」，密切關注金融科技及虛擬貨幣發展，以適時掌握金融創新所帶來的風險與機會。此外，也督促財金公司建構行動支付基礎設施，確保安全且有效率的支付系統，維持金融體系穩定。並適切調整網路銀行管理機制，包括為因應網路銀行資金波動度較高之特性，加強監控非營業時間流動性變化；因應網路全日交易的跨行支付需求，放寬央行對銀行開立之「跨行專戶」日終餘額抵充存款準備金上限；因應純網銀設立，訂定純網銀申請為外匯指定銀行之資格條件，並將對純網銀申辦外匯業務辦理實地查核，確認其能有效遵循並落實外匯法規。

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關鍵字：央行,楊金龍,工商協進會,匯率,經濟

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