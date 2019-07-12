美中重啟談判+Fed傳「鴿」聲　法人：下半年布局軟硬兼施

▲下半年投資策略。（資料來源：第一金投信，2019年7月）

記者周康玉／台北報導

美中貿易談判本周再度重啟，加上美國聯準會（Fed）釋出鴿派訊息，為市場重燃希望。法人認為，貿易戰尚未完全落幕，投資人應留意接下來的會談過程，可能讓市場再起漣漪，因此，建議下半年投資可採取「軟、硬兼施」，避開兩國角力帶來的直接衝擊。

所謂「軟」，指的是軟實力產業，如：AI人工智慧、金融科技等，透過AI、大數據、雲端、網路平台等創新技術，為企業帶來貢獻，屬於無實體商品，在貿易戰課稅範圍之外；「硬」指的是剛性需求，包括：水、電、瓦斯等民生必需品，及醫療服務等，無論市場、景氣如何變化，需求永遠存在。

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元大投信研究團隊指出，若未來中美雙方貿易衝突再升溫，Fed仍可望一如既往地採取適當行動，來維持美國經濟成長動能，鮑威爾之宣言無疑為市場注入一劑強心針，金融市場也因此預期Fed下半年可能轉為降息，目前普遍認為Fed今年將降息2次，最快將於7月降息1碼（1碼為0.25個百分點），今年降息幅度可能達到2碼 。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰表示，全球企業發展和運用AI的腳步，未受貿易戰的影響，美、中在內的主要國家，都傾政策力量，協助企業發展AI軟實力。

剛性需求部分，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，去年3月貿易戰開打後，考驗各產業的耐震度，而幾乎所有類股波動度都大幅竄升，惟公用事業不增反減，截至今年6月中為止，波動度只有9.7%，低於工業、金融、原物料、能源等動輒1成以上的幅度，顯示抗震效果佳。

▼美國聯準會主席鮑威爾。（圖／路透）