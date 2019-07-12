OPEC下調2020年全球對石油需求預期　暗示供給過剩

▲OPEC預期明年全球對其原油的需求將下降。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

根據石油輸出國家組織（OPEC）的預期，儘管OPEC與俄羅斯延長石油限產協議，不過，在競爭對手增產的情況下，明年全球對其石油的需求將下降，所以，或將再度出現供應過剩的情況。

OPEC和俄羅斯等產油國自今年初開始執行每日減產120萬桶的協議。它們在上週同意將該協議延長至2020年3月，以避免庫存增加，進而影響油價。

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此外，OPEC原來希望透過減產來支撐油價，不過，這個政策反而提振了美國頁岩油和其他競爭對手的出口量。

OPEC預計，2020年非OPEC產油國的石油產量將增加至每日244萬桶，遠遠超過全球石油需求的增幅。

並且，OPEC首次公佈對2020年的預測，它們預估2020年全球對OPEC成員國的石油需求量將為每日2,927萬桶，與今年相較下降了134萬桶。而且，OPEC估計2020年全球經濟將保持今年的成長速度。

此外，OPEC也指出，2020年全球經濟應該不會出現進一步的疲軟，而且，與貿易相關的問題應該不會進一步的惡化。不過，英國脫歐和當前全球製造業活動趨緩的情況將持續帶來額外的風險。

在OPEC的報告發佈後，油價的漲幅縮減，但仍維持在每桶67美元以上。