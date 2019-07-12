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台灣經濟面臨挑戰　央行總裁楊金龍籲政府積極簽FTA提升競爭力

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▲▼央行總裁楊金龍。（圖／記者賴亭羽攝）

▲ 央行總裁楊金龍。（圖／資料照）

記者李瑞瑾／台北報導

央行總裁楊金龍今（12）日指出，全球經濟處於停滯階段，台灣也受到全球經濟衰退影響面臨許多挑戰，而央行除會適時運用調節手段維持市場秩序外，也呼籲政府盡速簽訂FTA等貿易協定，提升台灣產業競爭力。

楊金龍表示，受全球化、科技進步影響，全球薪資成長趨緩，加上人口結構老化問題，近年來全球就業市場出現明顯轉變，也使得各國低技術受雇人員受到負面衝擊。使得許多國家出現工資成長緩慢、勞動份額下降、所得分配不均惡化、生產力成長減緩，以及有效需求下降等問題

請繼續往下閱讀...

另外，在2008年金融危機後，全球經濟陷入投資不足、低信心、低成長、低通膨的惡性循環，導致經濟疲弱不振的困境。關於長期停滯的成因，有些可歸因於需求面所面臨的疲弱不振，像是政府支出不足，政治、經濟、法規等前景之不確定性使投資人缺乏信心，薪資成長停滯削弱消費能力等，都使得有效需求下降；此外，有些可歸因於人口老化加速致勞動力參與率下降，基礎建設投資缺乏重大創新、技術進步停滯等供給面因素。

除了經濟成長停滯問題，央行的調節能力也受限縮。主要經濟體的央行實施非傳統的量化寬鬆貨幣政策，造成全球普遍面臨低利率問題，限縮央行因應經濟下行的能力。另外，失業率與通膨率間的抵換關係弱化、人口結構老化、經濟與市場結構的快速變動等因素，都使央行難以掌握或選取適切的貨幣政策指標。

▲▼ 當代貨幣政策挑戰。（圖／中央銀行提供）

▲ 當代貨幣政策挑戰。（圖／中央銀行提供）

而台灣易受全球經濟走勢影響，不僅外資流動頻繁，投資不振、生產力成長減緩、薪資成長停滯，以及人口加速老化等結構性問題，都致使消費能力及有效需求不足

為因應此些衝擊，央行表示，會適時運用資本移動管理工具及總體審慎政策，維護市場秩序，並搭配擴張性財政政策以協助經濟成長，促進產業升級或轉型，提升產品附加價值。且呼籲政府積極洽簽FTA、投資保障協定，強化新南向政策並積極爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），提升產業競爭力。

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關鍵字：央行,楊金龍,工商協進會,匯率,經濟,FTA

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